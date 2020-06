Incidente sull’A1 all’altezza di Arezzo: quattro morti di cui due minori

(mi-Lorenteggio.com) Arezzo, 5 giugno 2020 – Un grave incidente stradale è avvenuto sull’A1 tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma, al km 360, tre veicoli si sono violentemente scontrati e diverse persone sono rimaste coinvolte. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con diversi mezzi, i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Per permettere le operazioni di soccorso l’autostrada è stata temporaneamente chiusa.

Dopo l’uscita obbligatoria ad Arezzo dove si sono formati 7 km di coda in aumento, seguire le

indicazioni per Badia al Pino – Pieve al Toppo, percorrere la SP 327 in direzione Foiano e rientrare in

autostrada a Valdichiana.

Per le lunghe percorrenze uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS 326 con rientro in autostrada a Valdichiana.

In direzione di Firenze si segnalano 3 km di coda in aumento per incidente tra Monte San Savino ed Arezzo.

Redazione