LIVIGNO: IL VERSANTE ITALIANO DELLA FORCOLA APRE AGLI SPORTIVI ROAD BIKE, SKI ROLL E RUNNING IN SICUREZZA

Dopo pista di atletica, pista ciclabile, sentieri e Aquagranda, una nuova "apertura". La strada della Forcola fino alla dogana italiana aperta in orari selezionati senza mezzi a motore. Già attivi anche beach tennis, tennis e campo da golf, a Livigno ora sport in libertà

Livigno, 5 giugno 2020. Piccolo Tibet, ma un grande cuore sportivo che pulsa per una miriade di discipline sia outdoor che indoor. Livigno, terra di sport e di turismo, seguendo il ritorno alla normalità dopo lo stop, in seguito alle prime aperture degli impianti sportivi ambiti dagli appassionati di tutto il mondo, annuncia ora l'apertura parziale della strada della Forcola – con domani sabato 6 giugno – per il solo lato italiano, nello specifico fino alla dogana italiana.

Una possibilità importante per atleti ed amatori di ski roll, bici da strada e running di raggiungere il Passo della Forcola per i propri allenamenti in tutta sicurezza, visto che il Comune, nel darne notizia, ha confermato che la strada sarà aperta esclusivamente a mezzi non a motore, garantendo così agli sportivi di salire e scendere senza incrociare auto in transito. Il tratto stradale, da sabato 6 giugno fino a nuova comunicazione, sarà agibile e dedicato agli sportivi dalle 8:30 alle 11:30.

Livigno si posiziona su quello che è definito l’altopiano d’Europa più in quota, e con i suoi 1816 metri d’altitudine garantisce agli atleti allenamenti in altura molto proficui, e regala a tutti i suoi ospiti momenti di sport e di relax unici, con un panorama a 360° che riserva dei veri scorci d’autore.

Già da qualche settimana a Livigno è stata aperta la pista d’atletica, per i runners è disponibile anche la pista ciclabile e per i trail runners e gli mtb bikers i sentieri che salgono in quota. Già aperti anche i campi di beach tennis, tennis e golf. Tra le palestre naturali che rappresentano le unicità di quest’area ci sono i mitici passi alpini come Stelvio e Gavia (aperti da venerdì scorso) per gli amanti della bici da strada, con Livigno a fare da fulcro con la sua classica ospitalità.

Ha già riaperto i battenti anche il complesso Aquagranda, centro accreditato come tra i più grandi in Europa, un luogo in cui il mix di sport, relax e benessere si sposa con le necessità di sportivi e famiglie. Da inizio settimana sono infatti agibili la palestra e la piscina da 25mt. ospitate nel parco Aquagranda, ovviamente nel rispetto delle attuali norme imposte dal contenimento del virus. C’è già grande interesse da parte di molti atleti per allenarsi nel centro sportivo livignasco, che si estende su quasi 10.000 metri quadrati.

La pista di atletica garantisce l’accesso tutti i giorni dalle ore 6:00 alle 21:00, ma fino alle ore 9:00 l’entrata è consentita solo agli abbonati. Fitness&Pool (piscina 25mt. e palestra) a disposizione con orario, sette giorni su sette, dalle ore 6:00 alle ore 22:00, c’è però la prenotazione obbligatoria per chi accede alla palestra dalle 6:00 alle 9:00 (Whatsapp 335 7412305 – Telefono 0342 970277 – Mail info@aquagrandalivigno.com).

L’Italia delle Regioni ha aperto i confini, Livigno, paradiso dell’altitude training, apre le braccia agli sportivi.

