TRENORD, PILONI (PD): “VIETARE LE BICICLETTE È UNO SCHIAFFO ALLA MOBILITA’ SOSTENIBILE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2020 – Con una circolare interna Trenord ha comunicato che dal 3 giugno – giornata mondiale della bicicletta – ha vietato il trasporto delle biciclette su tutti i treni del servizio regionale, con l’eccezione dei convogli che dispongono di spazi appositamente previsti. I motivi addotti sono naturalmente le norme di sicurezza anti-Covid, ma la decisione ha suscitato parecchie perplessità e scatenato le proteste di molti pendolari.

“È un vero e proprio controsenso – tuona il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni – Mentre molti si tanno muovendo per agevolare l’utilizzo delle biciclette sui mezzi pubblici e sulle strade, Trenord decide di andare nella direzione opposta, adducendo motivazioni che non sono affatto convincenti.

Con un minor carico di passeggeri dovrebbe anzi essere facilitato il trasporto delle biciclette, ma se anche ciò non fosse possibile per la conformazione dei convogli, Trenord dovrebbe allora garantire carrozze ulteriori e dedicate. Non è pensabile, oggi come oggi, che la soluzione sia quella di eliminare le biciclette che rappresentano anzi la giusta direzione da intraprendere”.