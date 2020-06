MILANO, DE CORATO: MOVIDA FUORI CONTROLLO, RIPRISTINIAMO I PRESIDI DEI MILITARI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 giugno 2020 – “La movida di Milano e’ ormai fuori

controllo e l’accoltellamento di venerdi’ notte in Corso

Garibaldi ne e’ l’ennesima conferma. Negli orari notturni queste

zone sono diventate teatro di risse, spaccio, episodi di

violenza che si consumano davanti ai locali. C’e’ un problema di

ordine pubblico che non puo’ essere risolto solo dagli agenti di

polizia e dai carabinieri che sono gia’ sotto organico da diverso

tempo. La proposta e’ quella di ripristinare i presidi dei

militari in tutte le zone della movida, come avveniva anni fa.

La presenza dei soldati era un deterrente e aveva riportato la

tranquillita’ nelle zone di Corso Como e Porta Volta, dove negli

ultimi anni ci sono state diverse aggressioni. Oggi basterebbe

una camionetta con 3 uomini in servizio in ogni zona per

riportare queste aree a una situazione di serenita’ e sicurezza

durante gli orari notturni. Il presidio dei militari

permetterebbe, inoltre, di non sottrarre uomini delle altre

forze di polizia gia’ impegnate nei normali servizi e nei

controlli anti Covid-19”. Lo dichiara l’assessore regionale alla

Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato,

commentando la violenta rissa avvenuta venerdi’ notte nel

capoluogo lombardo, in Corso Garibaldi.