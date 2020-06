MILANO. VIA GOLA, ASSESSORE BOLOGNINI: ALER SPORGE DENUNCIA CONTRO CENTRO SOCIALE, AUSPICO SGOMBERO IN TEMPI RAPIDI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 giugno 2020 “Aler Milano ha sporto ufficialmente

denuncia per occupazione abusiva nei confronti del centro

sociale ‘Cuore in Gola’ che da anni ha preso possesso di uno

spazio di proprieta’ dell’azienda. Lanciamo un segnale forte di

legalita’ in un quartiere che ne ha estremamente bisogno e

auspico che le forze dell’ordine riescano a buttare fuori gli

antagonisti il prima possibile”. Questo e’ quanto dichiara

l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e

Disabilita’ Stefano Bolognini, dopo il passo formale da parte di

Aler Milano per sgomberare il centro sociale ‘Cuore in Gola’ in

via Pichi, a Milano.

L’assessore Bolognini ha poi affermato che “i fatti di Capodanno

e l’aggressione, solo pochi giorni fa, a Vittorio Brumotti

dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che in zona vige una

sorta di ‘far-west’, al quale gli esponenti del centro sociale

non sono certo estranei, ma anzi, spesso contribuiscono

attivamente alla diffusa illegalita’ del quartiere. Peraltro,

come se tutto cio’ gia’ non bastasse, l’occupazione abusiva

impedisce interventi di messa a norma degli impianti”.

“Questo passaggio formale – ha concluso l’assessore – era

doveroso. Adesso sono certo che, grazie alle Forze dell’Ordine,

si riuscira’ finalmente a chiudere un nido di illegalita’ e di

malaffare e a sgomberarne gli occupanti abusivi perche’ per noi

legalita’ e sicurezza vanno di pari passo e sono fondamentali”.