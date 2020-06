Milano. MURALE CONTRO FONTANA E SALA, ROGGIANI: “SOLIDARIETA’, CONDANNEREMO SEMPRE OGNI FORMA DI VIOLENZA”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 6 giugno 2020. “Solidarietà al presidente Fontana per le inaccettabili minacce e al sindaco Sala per le offese altrettanto ignobili. Le nuove scritte comparse in zona Chiesa Rossa sono l’ennesimo episodio che testimonia un clima d’odio che fa male a Milano e alla Lombardia. La politica si fa con confronti, anche aspri, ma non con la violenza e le azioni vili. Chi sceglie questa strada troverà in noi sempre una ferma condanna”

Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani, a nome di tutta la Federazione, esprime solidarietà al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e al Sindaco Giuseppe Sala per il murale ritrovato in zona Chiesa Rossa a Milano.

