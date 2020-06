VARIANTE DI TRESCORE (BERGAMO), ASSESSORE TERZI: GOVERNO TROVI RISORSE PER L’OPERA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 giugno 2020 – “Apprendo con favore che Anas ha

consegnato agli enti locali il progetto di fattibilita’ tecnico

economica della Variante di Trescore-Entratico. Resta pero’

aperta tutta la partita relativa al finanziamento dell’opera”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti

e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria Terzi, in merito alla

consegna del progetto di fattibilita’ tecnico economica da parte

di Anas ai Comuni.

“Ad oggi – ha aggiunto l’assessore – gli unici soldi certi sono

i 13,4 milioni di Regione Lombardia. Tutto il resto sono titoli

di giornale. Ora tocca al Governo. Le promesse non bastano.

Occorre recuperare risorse specifiche per l’opera, senza il

rimando generico al fondo per le Olimpiadi. Temo il gioco delle

tre carte, troppi annunci del Governo non sono supportati dai

fatti: il fondo olimpico si preannuncia esiguo rispetto alle

necessita’ dei territori, infilarci di tutto significa prendere

in giro i cittadini. Per questo chiediamo garanzie sugli

stanziamenti per la Variante di Trescore-Entratico a prescindere

dal capitolo Olimpiadi. Risolvere i problemi della Statale 42 e’

fondamentale – ha concluso Claudia Maria Terzi – per la qualita’

della vita dei cittadini, la Bergamasca attende questa

Infrastruttura da molto tempo”.

