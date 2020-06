Come migliorare l’immagine e la visibilità della tua azienda?

Milano, 7 giugno 2020 – Se ti sei posto questa domanda probabilmente hai deciso di cominciare a fare seriamente pubblicità e, quindi, vorresti capire quali sono i primi passi da muovere. Oggi ti proporremo una guida base per capire come iniziare a migliorare la visibilità della tua azienda per farti trovare da nuovi clienti interessati ai tuoi prodotti o ai tuoi servizi grazie anche ai consigli di Italiaonline.

Definisci un target

Un target è un concetto di marketing. Si tratta di un gruppo “ideale” di persone che sono interessate o potenzialmente interessate a ciò che vendi. Quindi nel target della tua attività rientrano i clienti già esistenti e quelli che potrebbero diventarlo perché condividono l’interesse per le tue attività oltre ad alcune variabili demografiche come età, sesso, orientamento religioso, politico o sessuale. Per esempio un negozio per bambini ha un target di genitori in età fertile mentre uno studio di tatuaggi avrà tutt’altro tipo di target. Per individuarlo occorrono analisi di mercato e studi di marketing approfonditi e non è certamente un’attività semplice. Tuttavia tutti possono imparare soprattutto perché online ci sono strumenti appositi, utilizzabili anche gratuitamente, che ti consentono di studiare e definire il tuo pubblico.

Stabilisci degli obiettivi

Una volta definito il target potrai definire gli obiettivi di crescita cercando di stabilirli seguendo alcune semplici regole. Gli obiettivi della tua presenza online devono essere quantificabili, numerabili e raggiungibili e, quindi, dovrai decidere cosa raggiungere e in quanto tempo. Gli obiettivi di un’azienda ti aiutano a capire lo step successivo, ovvero come realizzarli.

Analizza le risorse che hai

Se hai stabilito di voler acquisire 10 clienti in più al mese per i prossimi 3 mesi saprai già due informazioni fondamentali: il tempo e le risorse che dovrai investire. Hai novanta giorni di tempo per impegnarti a distribuire le tue risorse per l’acquisizione di 30 clienti in più e, quindi, dovrai fare i conti con il personale, i collaboratori, le partnership e tutto ciò che rientra nell’ambito “risorsa”. In questo modo calcolerai il budget di cui disponi per i tuoi obiettivi e potrai anche capire meglio i preventivi delle agenzie di comunicazione a cui vorrai eventualmente affidarti.

Affidati ad un team qualificato

Se però l’impegno richiesto per la gestione della tua attività online dovesse risultare troppo gravoso puoi sempre affidarti ad un team qualificato. Una volta stabiliti target, obiettivi e budget sarà molto semplice scegliere i migliori professionisti del web a cui destinare la promozione della tua attività online. Per questo ti consigliamo di valutare più preventivi e scegliere con calma a chi affidare l’incarico. Inoltre dovresti valutare quelli che possono fornire referenze positive e affidabili ed evitare quelli che promettono risultati miracolosi a prezzi low cost ed in brevissimo tempo. Per avere successo online ci vuole dedizione, pazienza e costanza perché si tratta di un lavoro da svolgere quotidianamente. Avere cura della propria immagine online non è un’attività che inizia e finisce nel tempo ma un lavoro incessante che deve tener conto dei cambiamenti sociali, dell’arrivo di nuove tecnologie e delle sempre nuove esigenze delle persone.

L. M.