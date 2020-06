ABBIATEGRASSO. AMAGA SPA CHIUDE IL 2019 CON 135MILA EURO DI UTILE

(mi-Lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 8 Giugno 2020 – Un anno importante, per il futuro aziendale, fatto di scelte strategiche mirate a farne un protagonista nel settore delle utility e delle aziende al servizio non solo di Abbiategrasso, ma di tutto l’Abbiatense.

Amaga Spa, società partecipata dal Comune di Abbiategrasso e dai Comuni di Vermezzo con Zelo e di Motta Visconti, attraversa una fase di grande trasformazione e di rilancio.

Dopo la fusione mediante incorporazione della società controllata “Navigli Ambiente S.r.l.” (compiutasi nel dicembre 2019), il 29 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto di Bilancio 2019.

Il 16 ottobre 2019 l’Assemblea dei Soci ha approvato il Progetto di Fusione mediante incorporazione della controllata “Navigli Ambiente S.r.l.” nella controllante “AMAGA S.p.A.”. Per effetto della Fusione, la Società ha provveduto ad aumentare il proprio capitale sociale da Euro 2.161.161 ad Euro 2.192.076, mediante l’emissione riservata al Comune di Motta Visconti (socio della “Navigli Ambiente S.r.l.” al 20%) di 1.145 azioni dal valore nominale di Euro 27.

LA RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID

Nel rispetto della salute dei propri dipendenti, “AMAGA S.p.A.” ha definito, messo in atto ed aggiornato un apposito protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus “Covid-19” negli ambienti di lavoro, in linea con le indicazioni ed i provvedimenti delle autorità competenti. Tutte le attività sono proseguite regolarmente, comprese quelle dei servizi “Ambiente” e “Farmacie”, tra quelli maggiormente esposti al rischio di contagio. Di concerto con l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso è stato inoltre organizzato un fitto e capillare calendario di interventi di sanificazione.