CAMERA DI COMMERCIO BERGAMO, ASSESSORE TERZI: BUON LAVORO AL NEO PRESIDENTE MAZZOLENI

ASSESSORE: GRAZIE A MALVESTITI PER QUANTO SVOLTO IN SUO MANDATO

(mi-Lorenteggio.com) Bergamo, 8 giugno 2020 – “Voglio rivolgere un enorme grazie al

presidente uscente Paolo Malvestiti che ha fatto davvero tanto

per il nostro territorio. E un augurio di buon lavoro al neo

presidente Carlo Mazzoleni, che sapra’ raccogliere il testimone

guidando l’ente camerale con la medesima caparbieta’ e

competenza”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti

e Mobilita’ sostenibile Claudia Maria Terzi, commentando il

cambio alla presidenza della Camera di Commercio di Bergamo.

“Mazzoleni – ha proseguito Terzi – ha davanti a se’ un compito

particolarmente difficile, vista l’emergenza che stiamo

attraversando. Sono certa che sapra’ vincere anche questa sfida,

del resto noi bergamaschi non ci tiriamo mai indietro. La Camera

di Commercio lavora per le imprese e dunque per i bergamaschi:

continuera’ a trovare nella Regione Lombardia un punto di

riferimento per il sostegno al territorio”.

“In questo senso il ‘Piano Marshall’ regionale – ha concluso

l’assessore Terzi – rappresenta un’iniezione di risorse vere e

fresche, penso ai 400 milioni che Regione affida agli enti

locali per le opere da caratterizzare subito”.