Como. Del Pian del Tivano: in corso il recupero di due speleologi

(mi-lorenteggio.com) PIAN DEL TIVANO (CO), 8 giugno 2020 – – Due speleologi di un gruppo iniziale di sei sono al momento fermi in una grotta Del Pian del Tivano perché uno di loro ha una probabile distorsione a un ginocchio. Ieri sera, tre di loro avevano deciso di uscire, gli altri di pernottare in un campo interno, a circa 220 metri di profondità. Oggi, in mattinata, il ritardo della loro uscita ha allarmato i compagni, che hanno chiesto aiuto. La IX Delegazione Speleologica Lombarda del Cnsas ha quindi organizzato i soccorsi. Nel frattempo, uno degli speleologi è uscito e ha comunicato che il rallentamento era dovuto a un problema al ginocchio per una delle persone rimaste in grotta. Presente sul posto anche la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione alpina, per il presidio dell’imbocco e per il supporto esterno. Sono presenti anche i Vigili del fuoco. Al momento, la squadra di primo soccorso sta raggiungendo i due speleologi, con il personale sanitario speleologico del Cnsas; all’esterno è presente un altro componente della parte medica, coordinata dalla Commissione medica nazionale del Cnsas. Seguiranno aggiornamenti.