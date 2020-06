Magenta. TUTTI GLI INTERVENTI DI AEMME LINEA DISTRIBUZIONE A MAGENTA

Sicurezza, ammodernamento della rete e sostituzione dei contatori

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 8 giugno 2020. Sicurezza, qualità e monitoraggio della rete di distribuzione del gas nel segno della sostenibilità ambientale. Sono questi gli obiettivi dei numerosi interventi che la società AEMME Linea Distribuzione (ALD), partecipata di ASM srl che si occupa della gestione degli impianti e della distribuzione del gas, ha avviato dallo scorso anno nel territorio di Magenta ispezionando più di 90 km di rete pari all’89% della lunghezza totale delle condutture.

«L’azienda ha operato per verificare l’eventuale presenza di dispersioni di gas che, peraltro, non sono state riscontrate, a testimonianza di un complessivo ottimo stato della rete e dell’adeguatezza del piano di manutenzione e implementazione in atto. – rileva il presidente di ALD Lorena Ponti – Quest’attività è ancora in essere. Occorre, infatti, sia completare la parte rimanente, sia effettuare nuovi controlli, in linea e nel rispetto della normativa tecnica vigente, su quella già sottoposta a verifica».

Nel corso degli anni, sul territorio di Magenta, sono stati effettuati vari interventi, volti al mantenimento e all’ammodernamento della rete e nel 2019 si è provveduto all’inserimento di un sistema di telecontrollo e teleallarme che consente il monitoraggio costante dei valori di protezione della rete.

Il Piano di intervento, come spiega il presidente Ponti, prevede principalmente la preservazione delle tubazioni metalliche interrate dagli effetti della corrosione, nonché l’ammodernamento della rete.

Tra lo scorso 2019 e i primi mesi del 2020, prima del “lockdown” per l’emergenza sanitaria, sono stati realizzati lavori per circa 55 mila euro, che hanno interessato nuove prese del gas, il rifacimento di prese esistenti e la sostituzione della vecchia rete nelle vie Espinasse e Canrobert.

Altri lavori hanno interessato via Diaz ed un tratto di via Sanchioli, dove era stata già eseguita la sostituzione della vecchia rete in ghisa e quest’anno, tra il 18 e il 21 maggio, dopo aver adeguatamente curato per un congruo periodo di tempo l’assestamento del sottofondo stradale onde evitare fenomeni di avvallamenti e buche, sono stati eseguiti con condizioni di temperatura favorevole all’ancoraggio dell’asfalto, i lavori definitivi di rifacimento del manto stradale dell’intera careggiata e relativa segnaletica orizzontale.

Inoltre, sono stati avviati interventi di ammodernamento sulle cabine di distribuzione del gas per un importo complessivo di 150 mila euro, di cui 32 mila già impiegati nel 2019. Entro il 2020 sarà completato il programma.

«Le società pubbliche, a vocazione territoriale, nella distribuzione del gas svolgono un ruolo strategico sia economico che industriale, garantendo alle comunità locali servizi di qualità, l’impiego delle tecnologie più avanzate e alti standard di sicurezza attraverso controlli costanti e accurati della rete e tutto questo a costi contenuti», afferma il presidente di ASM Giuseppe Viola.

Altro importante intervento nel territorio di Magenta è stato l’avvio della sostituzione dei contatori tradizionali con quelli che consentono la lettura a distanza. Sono dispositivi che, oltre che costituire per le aziende dedite alla distribuzione del gas un obbligo da attuare progressivamente, rappresentano anche una opportunità di miglioramento del monitoraggio dei consumi da parte degli utenti e consente di diminuire gli sprechi di energia, in ambito di economia e sostenibilità.

«La campagna di sostituzione è iniziata nel 2019 ed è proseguita fino a marzo 2020, con il completamento di un primo lotto di 2.564 contatori sostituiti», afferma Lorena Ponti. Lo scorso 18 maggio 2020, terminato il “lockdown”, è partita la sostituzione di un secondo lotto di contatori (quasi 4.000). In tal modo, entro fine anno Magenta disporrà di strumenti modernissimi predisposti per la telelettura.

Via Espinasse Nuovo tubo

Via Diaz Asfalti eseguiti

V.A.