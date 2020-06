MALTEMPO. ALLERTA ROSSA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONE DI BERGAMO, COMO, LECCO E VARESE

ALLERTA ARANCIONE, RISCHIO TEMPORALI FORTI,SU TUTTA LA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2020 – Allerta rossa, massima, per rischio

idrogeologico nelle zone di Bergamo, Como, Lecco e Varese. Lo

comunica la sala operativa della Protezione civile della Regione

Lombardia la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore Pietro

Foroni.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE – L’area depressionaria in discesa sul

sud della Francia favorisce intense precipitazioni a carattere

temporalesco. In particolare, tra tardo pomeriggio e serata i

settori lombardi occidentali di pianura, fascia pedemontana e

Prealpi saranno interessati da forti precipitazioni a carattere

temporalesco, con possibili accumuli di pioggia, localmente

ancora abbondanti.

PREVISIONI – Per domani le precipitazioni continueranno ad

essere diffuse sulla Lombardia, coinvolgendo prevalentemente i

settori alpini, prealpini e parte della fascia pedemontana

occidentale nella prima parte della giornata tra notte e

mattino. Nelle ore pomeridiane e serali anche i settori di

pianura saranno interessati da piogge e intensi rovesci. Le

precipitazioni rivestiranno ovunque carattere temporalesco, con

probabilita’ di temporali forti.

Le precipitazioni abbondanti osservate negli ultimi giorni hanno

contribuito ad incrementare il grado di saturazione dei suoli e

ad aumentare la vulnerabilita’ del territorio ai dissesti di tipo

idrogeologico (in particolare sulla fascia prealpina

centro-occidentale).

In questo contesto, le precipitazioni attese e i dissesti gia’

registrati sul territorio regionale, in particolare sulla fascia

prealpina centro-occidentale, la Sala operativa in una

comunicazione ha chiesto ai sistemi locali di protezione civile

di attivare/mantenere una fase operativa minima di

attenzione-preallarme.

PRESI’DI TERRITORIALI – I presi’di territoriali hanno sempre

l’onere di valutare l’attivazione e/o il passaggio a fasi

operative di livello superiore, in particolare nelle aree gia’

colpite dai dissesti recenti, in funzione di valutazioni locali

sull’evoluzione degli effetti al suolo e della vulnerabilita’ del

proprio territorio. In particolare si suggerisce di prestare

attenzione a fenomeni che potrebbero risultare intensi e

pericolosi, quali temporali forti (rovesci intensi, fulmini,

grandine, raffiche di vento) caratterizzati da elevata

incertezza previsionale ma con effetti dannosi sul territorio.

Raccomandata attenzione anche agli scenari di rischio

idrogeologico-idraulico, possibili criticita’ del reticolo

idraulico minore e/o locali insufficienze delle reti di

drenaggio urbano (in particolare nell’area metropolitana

milanese).

DOMANI – Secondo gli attuali scenari di previsione,

l’intensificazione delle precipitazioni prevista nuovamente nel

pomeriggio/sera di oggi portera’ anche ad un possibile incremento

dei livelli dei corsi d’acqua del reticolo idraulico prealpino e

della pianura lombarda.

CORSI D’ACQUA – In particolare si conferma che sara’ nuovamente

possibile il superamento almeno della soglia 2 di allertamento

sui corsi d’acqua del reticolo milanese (Olona, Seveso e

Lambro), Brembo e Serio (reticolo montano) nel pomeriggio/sera

di oggi e prosecuzione nella notte tra oggi e domani.

Possibile anche il superamento della soglia 1 di allertamento

sui corsi d’acqua del reticolo principale della pianura

centro-orientale e fascia prealpina orientale (Adda, Brembo,

Serio,

Oglio, Chiese, Mella). A causa del carattere convettivo delle

precipitazioni, i cui nuclei piu’ intensi sono di difficile

previsione (sia in termini di localizzazione che di intensita’),

non si esclude che il contributo dei bacini laterali dei corsi

d’acqua (in particolare in ambito urbano) possa portare

localmente a rapidi incrementi dei livelli e locali criticita’

non prevedibili ma da monitorare con attenzione.

LOCALI CRITICITA’ – Frana Pal – Sonico: in conseguenza della

conferma del codice Arancione per rischio idrogeologico e

temporali forti sull’area, si conferma la fase di preallarme per

gli scenari A (Frana Pal) e B (Colate Val Rabbia) fino a

prossimo aggiornamento, rimandando alle azioni previste dalla

‘Pianificazione d’emergenza provinciale per rischio

idrogeologico-idraulico del Fiume Oglio e del torrente val

Rabbia’. Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione

Lombardia assicura l’attivita’ di monitoraggio dell’evoluzione

degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto

dei presi’di territoriali e delle Autorita’ locali.

SEGNALAZIONI – Si chiede pertanto di segnalare con tempestivita’

eventuali criticita’ che dovessero presentarsi sul proprio

territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti,

telefonando al numero verde della sala operativa di Protezione

civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo:

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it (