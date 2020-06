MILANO, DE CORATO: PROVENTI DEL NARCOTRAFFICO NEI MURI, SERVONO PIU’ UOMINI CONTRO LO SPACCIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 giugno 2020 – “La vicenda odierna dei 15 milioni di

euro nascosti in un muro dai narcotrafficanti ricorda tanto cio’

che accadeva, in Colombia”. Afferma cosi’ l’assessore regionale

alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De

Corato, in merito alla scoperta effettuata dalla Polizia al

termine di un’operazione della Dda in un’abitazione nel

capoluogo lombardo.

“Si tratta – continua l’assessore lombardo – di 15 milioni di

euro provento dell’attivita’ di spaccio di tonnellate di hashish

importate dal Marocco dai narcotrafficanti arrestati. Questo fa

comprendere come, ormai, il giro di soldi della droga in citta’

abbia raggiunto proporzioni inimmaginabili”.

“Quella legata al traffico di stupefacenti in Lombardia –

sottolinea l’assessore – e’ una situazione emergenziale che ha

bisogno, come continuo a ribadire da tempo, di provvedimenti

urgenti da parte del Ministero dell’Interno”. “Bisogna –

conclude De Corato – rafforzare le squadre antidroga delle Forze

dell’ordine nella nostra regione e, in particolare, nel

capoluogo lombardo, punto di snodo per il commercio illegale di

droga, e riprendere il controllo del territorio a cominciare

dalle vie della movida”.

