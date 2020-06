AMBIENTEASCUOLA. SELEZIONATI I TRE VINCITORI DEL CONTEST “UN MURALE PER L’AMBIENTE”

Milano, 9 giugno 2020 – Si è da poco concluso il concorso “Un murale per l’ambiente”, promosso dal Comune di Milano, A2A e Amsa nell’ambito del progetto #AmbienteaScuola: 261 gli elaborati consegnati da 80 classi di 22 Scuole secondarie di I grado che si sono sfidate sul piano della creatività per realizzare un bozzetto di murale su tematiche ambientali, come la raccolta differenziata, lo spreco alimentare e i cambiamenti climatici.

I tre vincitori si sono aggiudicati i corsi con ecodesigner professionali per la realizzazione dei tre murales nelle loro scuole. Si tratta, per le classi prime, della 1B dell’Istituto San Giuseppe, grazie all’opera “L’orca di plastica” di Luca D’Ambrosio; per le seconde, della 2G dell’ICS Don Orione/Da Vinci con l’opera “Voltare pagina” di Andrea Nazzari; per le classi terze, della 3F dell’IICS Barozzi/Confalonieri con l’opera “Il sogno” di Lucia Romanelli. I murales saranno realizzati all’inizio del prossimo anno scolastico.

Nata in via sperimentale nell’anno scolastico 2018-2019, l’iniziativa #AmbienteaScuola puntava quest’anno a raggiungere tutti i 34mila studenti delle 125 Scuole Secondarie di I grado statali, paritarie e private di Milano. Fino all’interruzione dell’anno scolastico erano già stati distribuiti 940 kit (contenitori per aule e spazi comuni, poster e opuscoli) in 58 plessi e si erano già tenuti oltre 45 incontri, cui avevano partecipato più di 900 persone tra docenti e personale Ata.

Obiettivo del progetto, fin dalla sua nascita, è quello di promuovere in modo sempre più capillare la cultura della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente, dell’utilizzo sostenibile delle risorse e dell’energia, dei metodi più corretti per la raccolta differenziata e per la fruizione degli spazi urbani. Il progetto intende raggiungere inoltre alcuni degli ‘Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile’ (Sustainable Development Goals – SDGs), definiti dalle Nazioni Unite e da raggiungere entro il 2030.