Buccinasco, Rimborsi per il servizio di pre e post orario

Le famiglie potranno richiedere la restituzione delle somme relative ai giorni di servizio non usufruito per via della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid 19

Buccinasco (9 giugno 2020) – Con la chiusura delle scuole a fine febbraio a causa dell’emergenza Coronavirus, anche i servizi comunali di pre e post orario sono stati interrotti. Le famiglie che in sede di iscrizione avevano provveduto al pagamento delle quote, ora possono chiedere il rimborso per il periodo del servizio non usufruito.

Il rimborso dovrà essere richiesto compilando il modulo scaricabile dal sito istituzionale e inviandolo all’indirizzo mail: protocollo@comune.buccinasco.mi.it. Occorre allegare anche il documento d’identità del richiedente.

Il rimborso sarà effettuato a seguito di verifica della richiesta presentata dagli interessati tramite apposito modulo messo a disposizione attraverso pubblicazione sul sito internet comunale.

PRE ORARIO PRIMARIE Sarà rimborsato l’importo di 67,67 euro (pari al numero di giorni di servizio effettivi non usufruiti 67 x l’importo del costo giornaliero calcolato pari a 1,01 euro) agli alunni frequentanti le scuole primarie che non abbiano potuto usufruire del servizio di pre orario. POST ORARIO PRIMARIE Sarà rimborsato l’importo di 67,67 euro (pari al numero di giorni di servizio effettivi non usufruiti 67 x l’importo del costo giornaliero calcolato pari a 1,01 euro) agli alunni frequentanti le scuole primarie che non abbiano potuto usufruire del servizio di post orario. POST ORARIO SCUOLE DELL’INFANZIA Sarà rimborsato l’importo pari di 89,88 euro (pari al numero di giorni di servizio effettivi non usufruiti 84 x l’importo del costo giornaliero calcolato pari a 1,07 euro) agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia che non abbiano potuto usufruire del servizio di post – orario.

