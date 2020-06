Corsico. Minaccia la madre e le chiede denaro, arrestato 29enne

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 9 giugno 2020 – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della locale stazione ha tratto in arresto in flagranza, un italiano, classe 1981, residente Corsico, nullafacente, censurato, ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione.

I militari, nella circostanza, a seguito di segnalazione pervenuta sul 112 NUE, intervenivano presso l’abitazione dove trovavano il reo, in completo stato di agitazione, mentre inveiva violentemente contro la madre convivente sessantenne.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare come lo stesso avesse richiesto con insistenza alla donna, minacciandola anche di morte, la corresponsione della somma di euro 550,00.

L’arrestato, espletate le formalita di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Milano-San Vittore, dove è in attesa di processo.

V. A.