Cosa pensano le principali istituzioni finanziarie e di prestito di Bitcoin e criptovalute

Introduzione

Sai come alcune delle più grandi aziende del mondo sono impegnate nel settore finanziario e controllano le politiche finanziarie e monetarie?

Sei consapevole del fatto che ciò che dicono questi giganti finanziari fa una grande differenza per le imprese, gli individui e i beni?

Hai provato a scoprire le relazioni che queste istituzioni private hanno con i governi e le organizzazioni internazionali di tutto il mondo?

La prima volta che ciascuno di noi ha sentito parlare di nomi come Lehmann Brothers, Goldman Sachs, JP Morgan e altri è stato durante il Financial Crash del 2007-2008. Ciò che la maggior parte della gente sa è che un’enorme banca è fallita e che ha avuto un effetto a cascata sulla finanza globale in tutto il mondo.

Tuttavia, ciò che molti non sanno è che queste presunte istituzioni finanziarie multimiliardarie sono manipolative, corrotte e gestite per volere di pochi. I governi nazionali e la banca centrale di un paese stanno cospirando con questi organismi e strutturano politiche monetarie e finanziarie che ne favoriscono l’esistenza.

In questo articolo, esamineremo ciò che questi organismi finanziari pensano dell’attività finanziaria più calda e promettente nelle criptovalute mondiali. Vedremo anche la loro posizione su Bitcoin e capiremo la logica dietro la loro accettazione o negazione dello stesso.

Istituzioni finanziarie e Bitcoin: dove si trovano?

Molto recentemente, Goldman Sachs, una delle principali società finanziarie al mondo e un peso massimo di Wall Street, ha denunciato Bitcoin. Lo ha respinto perché accusato e criticato lo stesso per essere stato utilizzato in attività illegali come il riciclaggio di denaro.

Non appena Goldman Sachs si è esposta al pubblico con la sua opinione su Bitcoin, investitori come Cameron e Taylor Winklewoss (presunti fondatori di Facebook, Bitcoin Billionaires e fondatori della società di criptovaluta, Gemini) hanno iniziato a scatenarsi.

Hanno accusato Goldman Sachs di sminuire Bitcoin e criptovalute usando un argomento, che è stato sollevato e respinto per la prima volta nel 2014. Molte persone hanno anche sottolineato che Goldman Sachs era la società, che è stata coinvolta nello scandalo 1MDB e stimato per un valore di $ 7 miliardi di dollari.

Tuttavia, è stato scoperto che l’intero ambiente di Wall Street non è più critico nei confronti di Bitcoin. Molti dei principali investimenti e hedge fund di Wall Street stanno dando a Bitcoin un aspetto serio. Molti investitori esperti e gestori di hedge fund stanno inoltre dichiarando pubblicamente che Bitcoin può diventare una copertura sicura contro l’inflazione in aumento.

Dovresti preoccuparti di cosa pensano o dicono gli istituti finanziari di Bitcoin?

Rifiutando giustamente, ciò che dicono questi behemoth non è una cosa intelligente da fare. Ciò è dovuto al fatto che queste compagnie occupano miliardi di dollari e influiscono sul comando sia negli ambienti privati sia in quelli governativi. Tuttavia, molte volte, anche loro non sono riusciti a giudicare correttamente il futuro.

Una delle più grandi entità del mondo è JP Morgan. Spesso indicato come uno dei fondatori dell’economia americana, l’organizzazione non solo aveva erroneamente previsto che Internet avrebbe fallito, ma aveva anche una posizione molto simile su Bitcoin in precedenza.

Nel 2017, l’amministratore delegato di JP Morgan, Jamie Dimon, aveva avvertito qualsiasi dipendente dal trading o associazione con Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta. Tagliato al 2020, e JP Morgan sta fornendo assistenza finanziaria e bancaria a scambi di criptovalute come Coinbase.

Scambio di criptovalute, Gemini (avviato dai Winklewoss Twins) annovera JP Morgan come uno dei suoi partner bancari, nonché un partner nello sviluppo della tecnologia attorno a criptovaluta e Blockchain.

Conclusioni

Wall Street è divisa su dove si trovano Bitcoin e altre criptovalute. Tuttavia, la pura e semplice resistenza ha lasciato il posto all’impegno e all’accettazione in molti casi. Il trading di Bitcoin attraverso piattaforme come quella di bitcoin evolution login attenzione di persone normali che cercano di investire e guadagnare dal trading di Bitcoin. È solo il tempo, che sarà in grado di dire se c’è un’accettazione sincera delle criptovalute da parte di questi importanti colossi finanziari.

