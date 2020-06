COVID, GALLERA: APPROVATA DELIBERA, RSA RIAPRONO IN SICUREZZA. TAMPONI E TEST SIEROLOGICI PRIMA ACCESSO DEGLI OSPITI

RIPRENDONO SERVIZI DI NEUROPSICHIATRIA E SOSTEGNO A DIPENDENZE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2020 – ‘Le strutture residenziali e

semiresidenziali possono riaprire in totale sicurezza: sono

previsti test sierologici e tamponi per i nuovi accessi, la

presa in carico in appositi centri Covid dei positivi, percorsi

di screening e di formazione continua per gli operatori’.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera,

commenta cosi’ la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale

in merito alla riapertura delle RSA – RSD in Lombardia e della

disciplina delle attivita’ di neuropsichiatria e si sostegno alle

dipendenze a seguito dell’emergenza COVID.

‘Abbiamo agito nella consapevolezza di dover trovare un

equilibrio molto delicato – ha spiegato Gallera – fra le

esigenze delle famiglie di garantire ai propri cari una adeguata

presa in carico con le formule di assistenza necessarie e la

necessita’ di mettere in sicurezza le strutture residenziali,

semi residenziali e ambulatoriali con un’attenzione particolare

alle situazioni di particolare fragilita’ degli ospiti’.

Le visite sono consentite solo in situazioni di particolare

necessita’ e devono essere concordate e autorizzate dal Gestore.

‘Questo provvedimento e’ stato costruito con un approfondito

confronto con le associazioni dei gestori – ha aggiunto Gallera

– e individua percorsi specifici per l’accesso alle strutture.

Nelle scorse settimane, le ATS della Lombardia hanno disposto

l’esecuzione di tamponi a tappeto per ospiti e operatori in

servizio, con l’isolamento o il ricovero all’occorrenza dei casi

positivi’.

Le nuove procedure prevedono un’accurata verifica preliminare

volta ad escludere la presenza di sintomi sospetti per COVID-19

e/o l’esposizione a casi COVID-19 nei precedenti 14 giorni e la

valutazione della possibilita’ di effettuare un efficace

isolamento domiciliare.

Al paziente presso il suo domicilio (mediante erogatore ADI se

non direttamente effettuabile dal personale della U.d.O.

residenziale) viene effettuato il tampone naso-faringeo e test

sierologico per COVID-19, prevedendo, al contempo, l’isolamento

a domicilio del paziente stesso per il periodo di tempo

intercorrente tra l’esecuzione dei prelievi e l’ingresso in

struttura.

In base ai risultati di laboratorio si distinguono le seguenti

possibilita’:

a) sierologia negativa e tampone negativo: prolungare

l’isolamento domiciliare e ripetere dopo 14 giorni i tamponi

che, se risultano entrambi ancora negativi, garantiscono

l’ingresso dell’ospite struttura residenziale.

b) sierologia negativa e tampone positivo: avviare percorsi di

presa in carico specifici verso strutture di ricovero a

carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con

l’utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e

coinvolgendo i familiari.

c) sierologia positiva e tampone negativo: prolungare

l’isolamento fiduciario e si puo’ procedere all’ingresso

dell’ospite.

d) sierologia positiva e tampone positivo: avviare percorsi di

presa in carico specifici verso strutture di ricovero a

carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con

l’utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e

coinvolgendo i familiari.

Per gli ospiti/pazienti candidati al rientro verso un’unita’

d’offerta sociosanitaria residenziale riconducibile a

collettivita’ chiusa (esempio: RSA, RSD, ecc.), proveniente da

altra struttura (generalmente dopo ricovero presso ospedale per

acuti), se ospite/paziente COVID-19 e’ guarito totalmente e’

possibile il suo rientro;

– se ospite/paziente COVID-19 guarito clinicamente in attesa di

negativizzazione, si avviano percorsi di presa in carico

specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario

appositamente individuate;

In tal caso le prescrizioni ricalcano i punti sora indicati.

Screening sierologici e tamponi sono previsti anche per gli

ospiti delle strutture residenziali che si avvalgono

periodicamente di prestazioni ambulatoriali all’esterno

dell’unita’ d’offerta di provenienza.

Il provvedimento disciplina anche percorsi di formazione

specifica per gli operatori, screening e controlli accurati

delle loro condizioni di salute con il divieto di accesso alla

struttura in caso di sintomatologia riferibile al Covid.

Lo stesso vale per i fornitori di servizi o di prestazioni.

Lo stesso provvedimento disciplina anche la ripresa delle

prestazioni dei Servizi dell’Area della Salute Mentale

(Psichiatria, Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza), della Disabilita’ e delle Dipendenze

‘La Fase 2 non potra’ piu’ essere considerata una parentesi di

difficolta’ erogativa, legata a cause di forza maggiore – ha

proseguito Gallera – ma diventera’, almeno per un certo periodo,

la ‘normale’ modalita’ con cui potranno ottenere cure ed

assistenza per la loro patologia. Dal punto di vista

dell’organizzazione dei Servizi pertanto e’ necessario uscire da

una dimensione logica connessa a misure provvisorie di

emergenza, per entrare in quella di una, sebbene temporanea,

stabilita’ di funzionamento per operare in sicurezza nel tempo’.

L’obiettivo della fase 2 deve essere quello di rimodulare

l’attivita’ ordinaria dell’offerta sulla base di quattro

presupposti fondamentali:

1) Sicurezza, ovvero l’adozione di tutte le misure necessarie

per ridurre le possibilita’ di contagio degli utenti, dei

familiari e degli operatori

2) Appropriatezza, ovvero l’esecuzione di trattamenti completi e

appropriati, in relazione alla diagnosi ed alla situazione dei

pazienti, nel rispetto di quanto previsto nel punto precedente,

ma costruendo l’organizzazione necessaria per intervenire

ordinariamente (non, solo o principalmente, in casi

particolarmente gravi o in situazioni di urgenza)

3) Innovazione, ovvero la capacita’ di riformulare parte

dell’organizzazione del lavoro e delle modalita’ di offerta dei

Servizi, sperimentando e verificando nuove possibilita’ di

interfaccia e di approccio con l’utenza che potranno essere, in

base ai risultati, portate a regime

4) Flessibilita’, ovvero la capacita’ di modulare, nel tempo ed in

relazione all’evolversi della situazione e della domanda,

l’organizzazione del lavoro, l’utilizzo degli spazi disponibili,

gli orari di apertura delle sedi o di esercizio di particolari

attivita’, nonche’ la capacita’ di configurare dinamicamente la

modalita’ di accesso ai percorsi di cura ed alla loro esecuzione

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – Ciascuna struttura di NPIA e di

riabilitazione dell’eta’ evolutiva dovra’ predisporre e/o

aggiornare un piano organizzativo di emergenza che tenga conto

della necessita’ di:

• formare e periodicamente aggiornare gli operatori

sull’evolvere della pandemia, sulle precauzioni igieniche da

adottare per le attivita’ in presenza, sull’uso corretto dei

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sulla

psicoeducazione ad utenti e familiari, sulle modalita’ ottimali

per effettuare attivita’ in telemedicina e teleriabilitazione

• riorganizzare gli spazi dei servizi, gli orari degli operatori

e i tempi e modi delle attivita’ per garantire l’effettuazione di

interventi in presenza in adeguata sicurezza (triage,

distanziamento fisico, sanificazione e areazione degli ambienti

ecc.)

• definire linee di priorita’ per l’accesso agli interventi e per

il relativo mix, sia in presenza che in telemedicina, e piu’ in

generale per la rimodulazione degli interventi sulla base delle

risorse disponibili e della riduzione di tempi e spazi

• porre particolare attenzione al possibile verificarsi dei

contagi e alle conseguenze sulla organizzazione delle attivita’,

che dovranno poter essere rapidamente riorganizzate secondo le

linee di priorita’ definite

• garantire efficaci comunicazioni tra tutti gli operatori e

relazioni coordinate tra i diversi livelli e funzioni

• attivare e implementare la trasversalita’ tra i diversi servizi

di NPIA e di riabilitazione, per garantire il continuo confronto

e formazione rispetto alle nuove modalita’ di intervento, ma

anche supporto reciproco con l’utenza ove si rendesse

necessario.

INDICAZIONI OPERATIVE PER SPERIMENTAZIONI RIABILITAZIONE MINORI

E CASE MANAGEMENT – Le attivita’ ambulatoriali, semiresidenziali

e domiciliari in presenza non dovranno essere effettuate in caso

di positivita’ COVID-19 o sospetto di positivita’ COVID

dell’utente o di contatti stretti. Andra’ informato il PDLS o il

MMG dell’utente o del familiare e attivate con le ATS le

strategie di approfondimento diagnostico e contact tracing

appropriate.

Gli utenti dovranno essere riorientati in base al bisogno

prioritario e le attivita’ riorganizzate di conseguenza,

effettuando solo interventi di telemedicina o inviando previo

preavviso in PS.

Particolare attenzione deve essere posta alla semi

residenzialita’ perche’ rappresenta, da un punto di vista

epidemiologico, la situazione piu’ rischiosa in quanto l’utente

frequenta 2 ambiti differenti per periodi lunghi (casa e

servizio) e a questo si aggiungono anche i tragitti di

percorrenza.

CENTRI PSICOSOCIALI (CPS) E AMBULATORI – Le attivita’

territoriali – nella prima fase rivolte principalmente alle

situazioni di urgenza – vanno gradualmente riattivate e

riprogrammate, sia nei confronti dei pazienti gia’ in carico che

dei nuovi casi.

Vanno mantenute tutte le procedure messe in atto per prevenire

l’infezione durante la fase acuta del contagio.

La continuita’ terapeutica dovra’ essere garantita non solo

attraverso contatti diretti, che sono comunque soggetti

all’obbligo di distanziamento e di utilizzo dei DPI, ma anche

attraverso interventi domiciliari e contatti in remoto

(telefonate, videochiamate ed altre modalita’ telematiche).

Per il rispetto delle norme di distanziamento, sono

riorganizzati gli appuntamenti all’interno della struttura per

visite, colloqui e somministrazioni di farmaci, le attivita’ per

piccoli gruppi di pazienti, le riunioni di equipe e tutte le

attivita’ che implicano la presenza contemporanea di piu’

operatori. Le ASST dovranno garantire, all’interno delle

strutture del DSMD, sistemi di videochiamata e videoconferenza.

FASE 2 – SERVIZI DIPENDENZE

Nella cosiddetta FASE 2 dell’epidemia da COVID 19 devono essere

osservate e mantenute tutte le indicazioni ed i comportamenti

che sostengono:

– l’accesso alle strutture delle persone in modo regolamentato

– il distanziamento sociale.

L’avvio della Fase 2 non puo’ prescindere dal mantenimento delle

misure di precauzione a tutela della sicurezza dei lavoratori e

dei pazienti: al di la’ delle indicazioni generali sopracitate e’

fondamentale una valutazione specifica del contesto lavorativo

delle sedi SERD/SMI e delle Strutture Residenziali e

Semiresidenziali.

Ciascuna struttura (ambulatoriale, semiresidenziale o

residenziale) dovra’ predisporre e/o aggiornare un piano

organizzativo di emergenza che tenga conto della necessita’ di:

• formare e periodicamente aggiornare gli operatori

sull’evolvere della pandemia, sulle precauzioni igieniche da

adottare per le attivita’ in presenza, sull’uso corretto dei DPI,

sulla psicoeducazione ad utenti e familiari, sulle modalita’

ottimali per effettuare attivita’ in telemedicina e

teleriabilitazione

• riorganizzare gli spazi dei servizi, gli orari degli operatori

e i tempi e modi delle attivita’ per garantire l’effettuazione di

interventi in presenza in adeguata sicurezza (triage,

distanziamento fisico, sanificazione e areazione degli ambienti

ecc)

• definire linee di priorita’ per l’accesso agli interventi e per

il relativo mix, sia in presenza che in telemedicina, e piu’ in

generale per la rimodulazione degli interventi sulla base delle

risorse disponibili e della riduzione di tempi e spazi

• porre particolare attenzione al possibile incremento dei

contagi e alle sue conseguenze negative sulla organizzazione

delle attivita’, che dovranno poter essere rapidamente

riorganizzate secondo le linee di priorita’ definite

• garantire efficaci comunicazioni tra tutti gli operatori e

relazioni coordinate tra i diversi livelli e funzioni

• attivare e implementare la trasversalita’ tra i diversi servizi

per garantire il continuo confronto e formazione rispetto alle

nuove modalita’ di intervento, ma anche supporto reciproco con

l’utenza ove si rendesse necessario.