Il Comune ricerca candidati per la nomina del Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali di Rho

Presentazione delle candidature entro le ore 12.00 del 10 luglio 2020

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 9 giugno 2020 – Il Comune di Rho ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali di Rho.

Possono presentare la propria candidatura tutti i cittadini, in possesso dei requisiti di cui all’avviso, entro le ore 12.00 del 10 luglio 2020.

Testo dell’avviso, facsimile della domanda e modelli per le dichiarazioni sono consultabili e scaricabili in formato editabile sul sito del Comune di Rho (www.comune.rho.mi.it al link: https://www.comune.rho.mi.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso/2020/avviso-pubblico-per-la-nomina-del-collegio-dei-revisori-dell-azienda-speciale-farmacie-comunali-25937-1-d938f1ec08b08c2ef91e7742080f2cc8).

L’indennità di carica spettante ai membri del Collegio dei Revisori sarà stabilita nella misura deliberata in sede di nomina, tenuto conto della vigente normativa in materia di revisione dei conti di Enti pubblici e loro aziende speciali.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Partecipate al seguente indirizzo mail:ufficio.partecipate@comune.rho.mi.it.