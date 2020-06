MIND Milano Innovation District, firmata la convenzione tra Comune di Rho, Comune di Milano, Arexpo e Lendlease

Prosegue lo sviluppo di MIND secondo le tempistiche previste

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 giugno 2020 – Giovedì 4 giugno 2020 è stata firmata la convenzione tra Comune di Rho, Comune di Milano, Arexpo e Lendlease che attiva la concessione a Lendlease, per un periodo di 99 anni, di un’area di sviluppo di MIND Milano Innovation District.

La convenzione è stata sottoscritta anche da Città Metropolitana di Milano e RFI (Rete Ferroviaria Italiana), come titolari di alcune aree, e dalle 3 ancore pubbliche, ovvero i progetti di interesse pubblico prevalente: Gruppo San Donato per Ospedale Galeazzi, Human Technopole e Università degli Studi di Milano.

L’attivazione della concessione conclude l’iter urbanistico e pone l’area nella piena disponibilità di Lendlease che proseguirà nello sviluppo a lungo termine del distretto con la realizzazione del masterplan e la progettazione urbanistica di dettaglio.

La convenzione rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo di MIND che prosegue secondo le tempistiche e le modalità previste pur in un contesto di forte discontinuità dettato dalla pandemia in corso.

Nel frattempo è in pieno corso la realizzazione dei 3 progetti pubblici: Human Technopole, Ospedale Galeazzi e l’Università statale di Milano.

“Esprimo soddisfazione per il raggiungimento di questo tassello dell’iter urbanistico, che permetterà di riprogettare il sito che ha ospitato Expo 2015. – commenta il Sindaco Pietro Romano – Questo risultato è ancora più apprezzabile in quanto è stato conseguito durante il periodo di emergenza sanitaria. Una dimostrazione di solidità del progetto, un esempio di sviluppo e di rigenerazione urbana unica in Italia in questo momento”.

La concessione dell’area a Lendlease sarà perfezionata nelle prossime settimane con il trasferimento dei rispettivi diritti di superficie.