(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 9 giugno 2020 – Fiamme nella cantina di un palazzo a Rozzano in via dei Narcisi, evacuato precauzionalmente l’intero edificio: i Vigili del Fuoco, accorsi con sei automezzi antincendio, hanno circoscritto il rogo e messo in sicurezza l’area