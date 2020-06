Buccinasco, diventa volontario per il tuo Comune!

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 10 giugno 2020 – Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Può essere uno strumento utile per l’individuazione dei bisogni e un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi. È quell’insieme di attività prestate in modo spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini e associazioni a favore di persone o gruppi.

È quanto recita il nuovo Regolamento comunale per l’istituzione del volontariato singolo e associativo, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale. Un’opportunità per tutte le cittadine e i cittadini di Buccinasco che desiderano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze a favore della comunità, partecipando in forma gratuita e volontaria alle iniziative dell’Amministrazione comunale in vari campi, dal sociale al ricreativo e molto altro.

“Le associazioni di Buccinasco, oltre cento – spiega il sindaco Rino Pruiti – costituiscono la nostra vera ricchezza, la nostra ‘grande bellezza’ come spesso mi è capitato di dire. Anno dopo anno, sono cresciute e il loro contributo alla vita culturale, sociale, sportiva è sempre più importante e di qualità. Con l’emergenza sanitaria di questi mesi e l’istituzione del Centro Operativo Comunale, numerosi cittadini si sono dedicati in modo davvero lodevole alla nostra comunità affiancando la Protezione Civile, la Croce Rossa, la Croce Verde Soccorso e gli Scout CNGEI: questo enorme patrimonio non va perso, anzi va valorizzato e messo nelle condizioni di continuare a sostenere la nostra città”.

“Grazie a questo Regolamento – aggiunge Grazia Campese, assessora alle Pari opportunità e alla Politica per la promozione della salute e per la prevenzione – il Comune potrà istituire l’Albo dei volontari, realizzare insieme progetti condivisi, garantire loro una copertura assicurativa. Ci si potrà proporre per varie attività, nell’area culturale/ricreativa/sportiva per il supporto agli eventi, nell’area civica per la tutela ambientale e l’assistenza fuori dalle scuole e nei parchi, nell’area sociale per la prevenzione alle forme di disagio e di emarginazione sociale o la promozione della salute dei cittadini e nell’area imprenditoriale con interventi di consulenza per la creazione di nuove imprese e posti di lavoro”.

DIVENTA VOLONTARIO Possono iscriversi all’Albo dei volontari persone residenti a Buccinasco o che hanno a Buccinasco il centro dei propri interessi, per scopi di pubblico interesse; associazioni di volontariato operanti nel Comune di Buccinasco o che hanno a Buccinasco il centro dei propri interessi.

Per proporsi occorre inviare a protocollo@comune.buccinasco.mi.it la domanda da scaricare sul sito istituzionale (per i singoli volontari o per le associazioni), allegando la copia della carta d’identità e il curriculum vitae.

ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO CIVICO

L’Amministrazione comunale ha individuato alcune aree di intervento, a titolo non esaustivo. Ulteriori ambiti potranno essere individuati con specifico provvedimento della Giunta comunale.

AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA Attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza. AREA CIVICA Attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri e aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola, servizi di pubblica utilità più in generale, per esempio il decoro delle aree e degli edifici pubblici. AREA SOCIALE/SALUTE Interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; interventi di prevenzione e promozione della salute dei cittadini; promozione delle legalità e della cooperazione internazionale. AREA IMPRENDITORIALE Interventi di consulenza giuridico-economica e/o tecnico-scientifica, di supporto alla gestione e alla pianificazione economica e/o di marketing per lo sviluppo di idee imprenditoriali volte a creare nuove imprese e posti di lavoro nel territorio Comunale con particolare attenzione agli ambiti turistico-commerciale e agricolo.