CASA: ROZZA (PD), “BENE CHE LA REGIONE DESTINI LE RISORSE DEL GOVERNO PER SOSTENERE CHI NON RIESCE A PAGARE L’AFFITTO, NE METTA ANCHE DI NUOVE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2020 – “Bene che la Regione intervenga sul sostegno all’affitto per l’emergenza Covid e che utilizzi subito i fondi stanziati dal Governo, ma in vista dell’autunno ci aspettiamo che faccia un passo in più e metta anche risorse nuove, perché temiamo che ce ne sarà bisogno. Oggi la giunta ha distribuito i 9 milioni messi a disposizione del ministero dei Trasporti e poi ha rimesso in circolo risorse non spese negli anni scorsi. I soldi sono sempre quelli, sempre provenienti da Roma, ma a bilancio, con l’assestamento di Luglio, chiederemo che la Regione ne metta altri.”

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, replicando alla nota ufficiale della giunta regionale e dell’assessore Bolognini sulle risorse destinate dalla Giunta regionale, con una delibera approvata ieri, per il sostegno all’affitto in seguito all’emergenza Covid.

Redazione