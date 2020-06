Lissone. MAC: apre «Thresholds» di Maurizio Donzelli, inaugurazione sabato 13 giugno in streaming sui social

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 10 giugno 2020. L’appuntamento è per sabato 13 giugno, alle ore 18, sulla pagina Facebook del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone.

Per la prima volta nella storia del MAC, a causa dell’emergenza da Coronavirus che continua a richiedere particolare prudenza e evitare ogni forma di assembramento, l’inaugurazione della nuova mostra si svolgerà in modo innovativo, proposto al pubblico con un video visibile dalle ore 18 sulla pagina Facebook ufficiale del MAC di Lissone, raggiungibile al link https://www.facebook.com/museodartecontemporaneadilissone

Da sabato 13 giugno aprirà infatti al pubblico «Thresholds», mostra personale di Maurizio Donzelli.

Pur nell’impossibilità di inaugurare in presenza la prima delle tre proposte che il MAC accoglierà nel corso del mese di giugno, uno streaming dalle sale espositive museali consentirà di vivere l’emozione del momento.

Saranno presenti l’assessore alla Cultura Alessia Tremolada, il direttore del Museo Alberto Zanchetta e la dirigente del Settore Cultura, Angela Levatino.

“L’attività del MAC ricomincia a pieno regime, una ripartenza che merita di essere sottolineata attraverso nuove modalità tecnologiche che rappresentano un unicum nella storia del nostro Museo – afferma Alessia Tremolada, assessore alla Cultura – Con questo intervento in streaming, potremo trasmettere all’utenza consolidata, a tutta la cittadinanza e a tutti gli appassionati di arte contemporanea il significato delle proposte culturali previste per il mese di giugno”.

«Thresholds» di Maurizio Donzelli sarà visitabile dal 13 giugno al 27 settembre con il sistema della prenotazione già attivo dal 20 maggio.

La prenotazione, da effettuarsi telefonicamente, potrà essere effettuata telefonando ai numeri 039 2145174 / 039 7397202 o inviando una mail all’indirizzo prenotazioni.museo@comune.lissone.mb.it

Il progetto espositivo è stato appositamente studiato dall’artista per gli spazi del Museo, creando un ambiente immersivo dove le opere dialogano in un serrato e poetico confronto tra soggetti e materiali. Per la prima volta, infatti, Donzelli propone un percorso concettuale dove la stessa immagine viene declinata utilizzando tecniche diverse: l’acrilico su carta, il mirror, l’arazzo, l’acrilico resinato.

A seguire, nel mese di giugno presso il MAC saranno aperte anche le mostre «Singular Episodic» di Sean Shanahan (20 giugno) e «Skin Deep» di Alexis Harding (27 giugno); tutti gli artisti, normativa permettendo, hanno già confermato la loro presenza al finissage del 27 settembre.

