Opera, Rozzano e Locate: test sierologici accessibili a tutti: siglata convenzione con Humanitas

Un’importante opportunità di prevenzione e ricerca scientifica sul territorio, per la salute dei cittadini. Rispetto al costo da listino di 40euro, per i residenti di Opera, Locate Triulzi e Rozzano sarà possibile sottoporsi all’esame che fornisce indicazioni circa la presenza di anticorpi IgG anti-Coronavirus a soli 24 euro.

(mi-Lorenteggio.com) Opera, 10 giugno 2020 – La prevenzione passa attraverso la diagnostica. E la Ricerca scientifica. Ne sono convinti i sindaci dei Comuni di Opera, Locate Triulzi e Rozzano che hanno firmato con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas – in seguito ad una manifestazione di interesse pubblico cui Humanitas ha aderito – la convenzione che garantisce a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ai test sierologici a prezzo convenzionato. 24 euro rispetto ai 40 previsti da listino: è questo, per i residenti di questa porzione di città metropolitana, il costo del test sierologico che misura la quantità di anticorpi IgG anti-coronavirus presenti nel sangue. La convenzione prevede, inoltre, l’esecuzione del tampone rino-faringeo al costo di 62,89 euro solo per i soggetti che risultano positivi al test e che di conseguenza devono, obbligatoriamente, sottoporsi all’esame molecolare (il sistema sanitario provvederà al rimborso). In questo caso, in attesa dell’esecuzione e poi dell’esito del tampone occorre rispettare l’isolamento domiciliare, come previsto dalle Autorità Sanitarie. In caso di positività al tampone è necessario proseguire l’isolamento domiciliare per almeno 14 giorni, al termine dei quale viene ripetuto il tampone rino-faringeo.

Uno screening per comprendere la diffusione dell’epidemia

L’obiettivo dello screening e, di conseguenza, le motivazioni che hanno spinto i Sindaci ad unirsi alla ricerca di opportunità accessibili a tutti i cittadini sono riconducibili alla prevenzione e al contenimento della diffusione dell’emergenza epidemiologica che da mesi ha colpito anche la nostra Nazione, con epicentro in Lombardia. Come ormai riconosciuto, infatti, i test sierologici forniscono molteplici informazioni: stimano la diffusione dell’infezione in una comunità, evidenziano l’avvenuta esposizione al virus consentendo in alcuni casi, attraverso la successiva esecuzione del tampone, di identificare l’infezione in individui asintomatici. Informazioni utili a livello epidemiologico e di Ricerca scientifica oltre che personale, che unite al rispetto dei comportamenti responsabili suggeriti dalle Autorità Sanitarie regionali (ad esempio mantenere la distanza sociale e indossare la mascherina) possono contribuire a ridurre il contagio.

Come prenotare e accedere al servizio

Per quanto riguarda gli aspetti pratici come le prenotazioni, le identificazioni dei cittadini che volontariamente si sottoporranno allo screening e il trattamento dei dati sanitari, verranno gestiti direttamente dall’Istituto Clinico Humanitas: il test è effettuabile solo previa prenotazione, telefonando al numero 02.8224.8224. Per usufruire della convenzione, è necessario specificare già al momento della prenotazione di essere residenti nei Comuni di Opera, Locate Triulzi e Rozzano, oltre che esibire la carta di identità che lo attesta al momento dell’accettazione del test.

Humanitas si occuperà anche di sottoporre al paziente l’informativa ed il consenso informato alla prestazione sanitaria ai fini della sottoscrizione e accettazione, da parte del paziente, del modulo relativo alle modalità e trattamento dei dati sensibili.

“Abbiamo lavorato sodo per coinvolgere i Comuni e le Strutture Sanitare accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e in possesso dei requisiti richiesti da Regione Lombardia nella firma di questa convenzione – spiega il sindaco di Opera Antonino Nucera –. E’ un primo passo importante al quale ne affiancheremo altri. Ad esempio, stiamo predisponendo l’organizzazione di un servizio di trasporto gratuito presso le strutture di Humanitas per le fasce deboli o la possibilità, sempre in accordo con Humanitas, di effettuare prelievi sul territorio come presso la sede del comitato area sud Milanese della Croce Rossa”.

“Abbiamo ritenuto necessario trovare il modo di dare ai nostri cittadini uno strumento fondamentale anche per avere una visione ancora più chiara di quella che è stata ed è l’incidenza del virus sui nostri territori. L’indagine epidemiologica ci consentirà infatti di studiare l’incidenza del virus sui nostri cittadini. – commenta il sindaco di Locate di Triulzi Davide Serrano’ – Come Amministrazione abbiamo poi scelto di offrire la possibilità gratuitamente a tutti i dipendenti comunali ed a tutti i volontari che in questo difficile momento ci hanno aiutato ad offrire servizi di supporto ai nostri cittadini. Questo ci consentirà anche di garantire maggior sicurezza per i servizi offerti ai Locatesi”

“Grazie a questo accordo con Humanitas effettueremo sul nostro territorio un’importante indagine epidemiologica – commenta il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti. Uno strumento prezioso, come sostiene il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas University, per valutare la prevalenza e la diffusione del virus. Stiamo valutando inoltre di offrire ai nostri dipendenti l’opportunità di effettuare i test sierologici su base volontaria.”