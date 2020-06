Rozzano. In preda alla disperazione minaccia di lanciare i figli dalla finistra

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 10 giugno 2020 – Tragedia evitata, ieri sera, in via delle Stelle Alpine, intorno alle ore 21.30, quando un uomo, in preda alla follia della disperazione, padre di tre figli, si è barricato in casa, all’ottavo e ultimo piano di una casa Aler, minacciando di buttarli giù.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, con diversi mezzi, alcune ambulanze insieme forze dell’ordine e al Sindaco Ferretti, che insieme si sono adoperati in tutti i modi affinché l’uomo desistesse dal compiere gesti irreparabili.

Dopo quasi tre ore di trattative, con momenti drammatici e di tensione, l’uomo si è consegnato alle autorità, mentre, i bambini, la cui madre non abita più da tempo con loro, sono stati presi in carico dal personale sanitario, per le prime cure.

