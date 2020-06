SICUREZZA, DE CORATO: USURA, PREOCCUPA LA DENUNCIA DI CONFCOMMERCIO. UNA PIAGA DA AFFRONTARE E SCONFIGGERE

ASSESSORE: NE HO DISCUSSO IN COMMISSIONE CON PREFETTO PORZIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2020 – “Quanto denunciato da Confcommercio

oggi e’ preoccupante. L’usura nella ristorazione e nelle attivita’

commerciali e’ una piaga costante che dobbiamo affrontare e

sconfiggere al piu’ presto”. Lo dichiara l’assessore regionale

alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De

Corato.

“Proprio nei giorni scorsi – ha aggiunto l’assessore che detiene

anche la delega ai beni confiscati alla criminalita’ organizzata

– ho avuto modo di discutere di usura prendendo parte alla

seduta della Commissione consiliare Antimafia su delega del

presidente Attilio Fontana. Nel corso della videoconferenza – ha

aggiunto – ha partecipato anche il commissario straordinario del

Governo per il coordinamento delle attivita’ antiracket e

antiusura, prefetto Annapaola Porzio, oltre al presidente della

Commissione Monica Forte ed al professor Nando Dalla Chiesa”.

“Come ha sottolineato Confcommercio l’emergenza sanitaria ha

messo in ginocchio molte attivita’ commerciali – ha concluso De

Corato – per le quali diventa sempre piu’ difficile l’accesso al

credito. Motivo per cui alcune di queste potrebbero essere

permeabili alla criminalita’ organizzata. Dobbiamo erigere una

barriera che impedisca alle organizzazioni mafiose di entrare a

far parte dell’economia in modo strutturale e, se non facciamo

in fretta, il rischio che questo accada, e’ tutt’altro che

remoto”.