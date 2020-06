A Seregno riapre il centro sportivo “U. Trabattoni” alla Porada

(mi-Lorenteggio.com) Seregno 11 giugno 2020 – Con l’inizio della Fase 2, sabato 13 giugno riaprono alcune importanti attività del Centro sportivo U. Trabattoni, alla Porada. L’emergenza Covid 19 ne aveva imposta la chiusura . In attesa di specifiche disposizioni delle autorità sanitarie, sarà la piscina all’aperto, a dare il primo benvenuto al pubblico inaugurando un importante punto di socialità e di attività sportiva durante tutta la stagione estiva, in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle misure anti COVID 19. Ricordiamo che il centro è proprietà del Comune di Seregno ma la sua gestione e i relativi costi particolarmente onerosi, sono a carico del Gruppo AEB-Gelsia. Gli impianti hanno richiesto importanti lavori di messa a norma che hanno riguardato in particolare: spogliatoi, servizi igienici e docce. A questi si sono aggiunti investimenti significativi che hanno consentito il pieno adeguamento del centro alle nuove esigenze di sicurezza COVID 19 . Oltre a un aumento del personale e dei dispositivi per la santificazione e il controllo, è particolarmente interessante e utile un segnalatore di presenze che comunica sui monitor il numero di persone effettivamente presenti negli impianti, in modo da evitare assembramenti e di favorire gli accessi nella massima sicurezza e comodità. Avrà anche la funzione di allertare il personale in caso di superamento della soglia consentita. Tutte le modalità saranno comunicate in dettaglio sulle pagine dedicate, sul sito www.aebonline.it. che invitiamo caldamente a visitare per tempo per avere tutte le informazioni e le raccomandazioni relative. Anticipiamo che è necessaria la prenotazioni telefonica per l’ingresso, contattando la segreteria del centro sportivo dalle ore 10.00 alle ore 17.00 ai numeri 0362 229097 o 0362 229098, tenendo conto che sarà comunque contingentato e regolamentato. Per tutti sarà necessaria una autodichiarazione (trattata nel rispetto delle normativa sulla privacy) da scaricare sempre dal sito e da compilare. Nel giro di pochi mesi sarà messa a punto una app dedicata, dalla quale si potranno effettuare prenotazioni, inviare dati, avere informazioni, etc. Tre saranno le fasce orarie di apertura: • Fascia Mattino: Lunedì- Domenica 09.30 – 14.00 • Fascia Pomeriggio (Vasca Esterna): Lunedì – Venerdì 15.00 – 19.00; Sabato e Domenica: 15.00 – 19.30 • Fascia Sera (Nuoto Libero): Lunedì – Venerdì 19.00 – 21.30 AEB, tenuto conto delle difficoltà economiche in cui molte famiglie si trovano in questo particolare momento, ha voluto mantenere invariate le tariffe di ingresso, che considerati gli orari di effettiva fruibilità degli impianti, sono addirittura diminuite . Durante l’intervallo dalle 14 alle 15 gli impianti resteranno chiusi per consentirne la sanificazione. Potranno accedere alla vasca c.a 230/240 persone, mentre per la vasca rotonda, dedicata ai bambini, il numero massimo sarà di 30. Aperti anche i servizi di bar, gli spogliatoi e le docce, fruibili sempre con il rispetto del distanziamento. Sul prato/solarium potranno essere accolte c.a 700 persone, anche in questo caso rispettando il distanziamento. Disponibili anche i campi da tennis scoperti. Quelli al coperto proseguono i corsi degli allievi iscritti. La Presidente di AEB Loredana Bracchitta dichiara: l’impegno nel tenere aperto il principale centro sportivo di Seregno e di affrontarne i costi (piuttosto rilevanti), sono la migliore conferma che AEB non agisce solo per aumentare i ricavi e il business ma, almeno in egual misura, è impegnata a reinvestire sugli aspetti sociali e di vicinanza al territorio. Lo sport, fra questi, è uno dei principali e va

quindi sostenuto, non solo per valenza relativa al benessere fisico e lo svago ma, ancora di più, per quella formativa delle nuove generazioni , in un passaggio di testimone nella staffetta ideale verso il futuro.