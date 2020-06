A58-TEEM e A35-BreBeMi: nuovo sconto (30%) per i mezzi ecologici

A partire dal 15 giugno inizia l’era dello sconto green (30%) sui pedaggi di A58-TEEM e A35-BreBeMi

La nuova agevolazione è riservata alle auto full electric e ai camion alimentati a gas naturale liquido

La promozione verde appena varata dalle Concessionarie in sinergia con Telepass va inquadrata non solo nell’ottica dell’incentivo alla mobilità sostenibile ma anche nella prospettiva di un impulso al territorio più colpito dall’emergenza sanitaria. Gli utenti che intendono aderirvi dovranno seguire le istruzioni che, da lunedì prossimo, verranno riportate sui Siti Internet delle Società. Rimane in vigore e aperto a ulteriori iscrizioni il Best Price (-20%) dedicato ai clienti dotati di apparecchiatura per i pagamenti elettronici alla guida di vetture e mezzi pesanti tradizionali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2020 – A partire dal 15 giugno, le Concessionarie di A58-TEEM e A35-BreBeMi attiveranno, in collaborazione con Telepass, una nuova scontistica del 30% sui pedaggi riservata ai veicoli full electric (auto completamente elettriche e, quindi, non ibride) e Lng (camion a gas naturale liquido).

Tale agevolazione tariffaria si affiancherà a quella (-20%) già in vigore e fruibile, 365 giorni l’anno riguardo tutti gli spostamenti effettuati lungo qualsivoglia tratta, dai clienti dotati di Telepass Family o Business che utilizzano per i loro spostamenti mezzi alimentati da carburanti tradizionali o ibridi.

La promozione green va inquadrata non solo nell’ottica di un forte segnale di incentivo alla mobilità ecosostenibile su una direttrice strategica dal punto di vista economico e sociale ma anche nella prospettiva di un efficace impulso al territorio più colpito dell’emergenza sanitaria connessa a Covid-19.

Per aderire all’offerta dedicata ai veicoli full electric e Lng, i clienti interessati a risparmiare il 30% sui pedaggi esatti ai Caselli di A58-TEEM e A35-BreBeMi dovranno seguire le istruzioni che, da lunedì prossimo in avanti, saranno riportate sui Siti Internet www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it.

Le procedure di iscrizione verranno illustrate, sempre a partire dal 15 giugno, pure ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Presso il Punto Assistenza Clienti (Casello di Treviglio) sarà accessibile, per ora previo appuntamento (800/586358), uno sportello ad hoc.

Gli innovativi sconti verdi risulta in linea sia con un contesto europeo che vede alcuni Paesi del Nord introdurre prezzi calmierati per i mezzi meno inquinanti (sulle Autostrade di Olanda, Lussemburgo, Danimarca e Svezia per i veicoli da 12 tonnellate) sia, più in generale, con l’ambito del Green Deal.

L’allerta Coronavirus di questi mesi non dovrebbe, secondo autorevoli esperti del comparto, incidere troppo sui tempi della transizione verso l’elettrico. FCA, GM, Ford, Volkswagen e la cinese BYD si apprestano a lanciare prodotti valorizzati da batterie più economiche e di maggiore durata.

Circolano voci in ordine all’approdo sul mercato, entro l’anno o a inizio 2021, del Model 3 di Tesla in grado di percorrere un milione di miglia con la stessa batteria. Altre anticipazioni accreditano l’impegno di tante Case a realizzare full electric competitive, per costi e prestazioni, con le auto normali.

Per quanto concerne il segmento dei camion a gas naturale liquido immatricolati in Italia, i dati confermano un trend in crescita con più di 2.000 mezzi immatricolati a fine 2019 e vendite proseguite anche durante il lockdown nonostante la chiusura forzata dei concessionari (+256 camion Lng da gennaio a marzo).

«La Società presta massima attenzione all’ambiente, concorre a fluidificare il traffico nel Quadrante Est-Sud dell’Area Metropolitana e attua interventi verdi nelle zone lambite da A58-TEEM. Con questa promozione, concepita con A35-BreBeMi, vogliamo essere apripista di una mobilità più sostenibile», ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Tangenziale Esterna SpA, Paolo Pierantoni.

«Attraverso quest’iniziativa, condivisa con A58-TEEM, la A35-BreBeMi si propone di contribuire alla diffusione dell’economia circolare con l’obiettivo di favorire sempre di più la qualità ambientale e quella economica finalizzate alla crescita, allo sviluppo e alla modernizzazione del settore autostradale del nostro Paese», ha affermato il Presidente di A35-BreBeMi, Francesco Bettoni.

«L’accordo con le Concessionarie rafforza la strategia green di Telepass, volta a incentivare la mobilità sostenibile introducendo in Italia il principio della Direttiva Eurovignette, che mira ad applicare sconti sulle tariffe non solo in funzione della percorrenza autostradale ma anche sulla base dell’inquinamento prodotto. Il Telepass è lo strumento naturale per consentire l’agevolazione», ha aggiunto Francesco Maria Cenci, Head of Tolling&Automotive di Telepass.

Redazione