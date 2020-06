Abbiategrasso. INTERRUZIONE LINEA FERROVIARIA MILANO – MORTARA, TRATTA MILANO SAN CRISTOFORO – MILANO ROGOREDO

ERRATA CORRIGE



Si precisa che il comunicato diffuso contiene informazioni non corrette.

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso. 11 giugno 2020. L’Amministrazione Comunale ha contattato direttamente i referenti di Regione Lombardia, ed è in attesa di formale conferma da parte di Trenord: è stato assicurato che i lavori in programma interesseranno esclusivamente la tratta urbana della linea S9, che collega la stazione di Milano San Cristoforo con Lambrate. Pertanto, la linea ferroviaria MILANO – MORTARA – ALESSANDRIA non subirà alcuna interruzione.

Redazione