Brescia. Incidente con incendio in galleria ad Agnosine, due feriti gravi

(mi-Lorenteggio.com) Agnosine, 11 giugno 2020 – Poco prima di mezzogiorno, lungo la S. P. 76, in località Passo del Cavallo, in un galleria due autovetture si sono violentemente scontrate in galleria. Uno dei veicoli ha preso fuoco. Immediati i soccorsi per salvare i due feriti, un uomo di 52 anni e uno di 54 anni, che dopo esser stati estratti dai veicoli, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco e dalla Polstrada, sono stati trasportati, uno in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza, in codice rosso e per le gravi ferite agli arti, l’altro all’ospedale di Gavardo, in codice rosso.

V. A.