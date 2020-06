Mantova. Incidente stradale lungo la S. S. 496 a Poggio Rusco, deceduto 34enne

(mi-Lorenteggio.com) Mantova, 11 giugno 2020 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.50, lungo la Strada Statale 496 a Poggio Rusco, in località Dragoncello, una vettura, per cause in fase di accertamento si è scontrata contro un’ostacolo. Un 34 enne ha perso la vita sul colpo, mentre, una persona di 67 anni è stata soccorsa dal personale medico dell’elisoccorso, giunto da Verona, dalla Polstrada e dai Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

V. A.