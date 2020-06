PARTECIPAZIONE. IN 5.600 RISPONDONO AL QUESTIONARIO MILANO TI ASCOLTA

Assessore Lipparini: ”Cittadini soddisfatti dalle azioni del Comune ma preoccupati per distanziamento sociale e attività educative. Promossi i ritmi più lenti e lo smartworking”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2020 – Non un sondaggio, ma quasi. La consultazione on-line “Milano ti Ascolta”, aperta dal Comune dal 12 al 25 maggio, tra la fine della fase 1 e l’inizio della fase 2 dell’emergenza Covid-19, ha fatto registrare la partecipazione di 5.600 milanesi. In tanti si sono collegati e hanno risposto alle domande su esperienza, bisogni, iniziative del Comune, sulla propria situazione nei mesi di chiusura e nei primi giorni della ripresa. Un campione ampio e rappresentativo della popolazione, composto in maggioranza da cittadini tra i 41 e i 64 anni (53%), di sesso femminile (66%), componente di una famiglia (52%) e lavoratore dipendente (49,6%) o pensionato (21,25%). Una partecipazione significativa per numero e contenuti che ha permesso ai milanesi di manifestare sentimenti, preoccupazioni e aspettative (anche con commenti personali) e al Comune di ascoltarle per orientare i prossimi interventi.

Tra i commenti nelle risposte aperte il desiderio di fare tesoro di alcuni insegnamenti nati durante il lockdown: “ritmi più sereni, smartworking, attenzione all’ambiente, attenzione alle persone in difficoltà, trasporti e digitalizzazione”.

Le risposte al questionario sono state analizzate ed elaborate nel report “Milano ti ascolta” che è stato presentato oggi – in una conferenza stampa on-line – dall’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini e dal direttore del Citizen Relationship Management del Comune, Dario Manuli.

“Ringrazio gli oltre cinquemila cittadini che hanno partecipato al questionario – ha detto l’assessore Lipparini – Ne emerge una valutazione positiva delle azioni intraprese dal Comune e del ricorso al digitale per riorganizzare le proprie attività e si conferma una particolare preoccupazione sull’attuazione del distanziamento sociale e sulla gestione delle attività per bambini e ragazzi. Questa indagine – ha aggiunto – si colloca nel panorama delle molte attività di ascolto e partecipazione dei cittadini che non si sono fermate e che continuano ora con approfondimenti specifici sul tema della strategia di adattamento Milano2020 e sulla predisposizione del Piano Aria Clima in materia ambientale”.

Il report “Milano ti Ascolta” è consultabile sul sito del Comune nella sezione “Coronavirus informazioni e link” raggiungibile direttamente dalla homepage. Il video della presentazione sarà visibile a breve.