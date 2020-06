Post Coronavirus: ad Assago il fondo di solidarietà di oltre 1 milione di euro per cittadini e imprese

(mi-Lorenteggio.com) Assago, 11 giugno 2020 – L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le opposizioni consiliari, ha stanziato un fondo di solidarietà di oltre un milione di euro a sostegno delle famiglie, dei commercianti e delle piccole e medie imprese del territorio, colpite economicamente dalla pandemia di COVID-19.

Questo importante intervento prevede un investimento complessivo di 1.006.515 euro che andranno concretamente ad aiutare chi oggi è più in difficoltà, sostenendo inoltre la ripresa delle attività economiche cittadine.

Le risorse sono così distribuite:

• 420.515 euro destinati alle famiglie;

• 365.000 euro per le attività produttive;

• 221.000 euro per interventi di carattere sanitario.

Il cittadino, in base ai requisiti richiesti nel bando, può accedere a una o più misure di sostegno, in quanto sono cumulabili.

Per scaricare la modulistica per la richiesta dei contributi, consultare il sito istituzionale del Comune. I moduli per la richiesta di alcuni dei contributi stanziati sono già presenti sul sito; gli altri verranno pubblicati prossimamente.

Infine, oltre a queste misure già stanziate dall’Amministrazione, è stata attivata una raccolta fondi mediante apertura di un conto corrente bancario dedicato del Comune. Chi vorrà, infatti, potrà versare le proprie donazioni che saranno utilizzate per far fronte alle misure urgenti di solidarietà alimentare. Periodicamente verrà aggiornato il report delle donazioni e la destinazione delle somme ricevute.

L’IBAN del conto corrente bancario aperto presso la tesoreria comunale Banca Monte dei Paschi di Siena è il seguente: IT84N0103032460000001638039