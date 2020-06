R…ESTATE IN DUOMO! IL CALENDARIO DELLE VISITE GUIDATE GIUGNO – LUGLIO 2020

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2020 – Lo scorso 29 maggio, il Complesso Monumentale del Duomo di Milano ha finalmente dato via ad una nuova fase, riaprendo alle visite turistiche nel pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid-19 per garantire un’esperienza confortevole e sicura che tiene in considerazione le caratteristiche dei luoghi, i percorsi e i varchi d’accesso.

Oltre 5.000 milanesi e lombardi hanno scelto di visitare la Cattedrale nei primi sei giorni di apertura al pubblico. A grande richiesta ed entrando nel cuore dell’estate, a partire dal 20 giugno, tornano le proposte di visita guidata, per invitare cittadini e visitatori a scoprire tutti i segreti del simbolo di Milano nel mondo. Scalate le Terrazze, scoprite le meraviglie del Duomo, approfittando inoltre della promozione del 20% di sconto su tutti i tour individuali condotti da guide ufficiali della Veneranda Fabbrica del Duomo.

Prenota subito online la tua visita e inserisci il codice promozionale “R3Opened2020”, usufruendo subito di questa offerta esclusiva, valida fino al 31 agosto 2020.

Insomma, quest’anno r…estate in Duomo!

RIPRENDE LA SALITA ALLE TERRAZZE IN ASCENSORE

Dal 20 giugno 2020, riapre la salita in ascensore alle Terrazze il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Dal mese di luglio la salita in ascensore sarà ripristinata tutti i giorni. Grazie all’installazione di due dispositivi di nuova generazione viene garantita la sanificazione dell’aria e delle superfici all’interno della cabina.

PROLUNGAMENTO ORARIO DELLE TERRAZZE DEL DUOMO DAL VENERDÍ ALLA DOMENICA

Nella stagione in cui i colori del tramonto tingono d’incanto il marmo di Candoglia, i visitatori del Duomo possono godere dell’opportunità di salire sulle Terrazze, con ascensore (a partire da € 14,00/7,00) o scale (da € 10,00/5,00), con un prolungamento orario previsto fino alle ore 20.00 (ultimo biglietto ore 19.00, ultima salita alle ore 19.10). Un’esperienza da fare almeno una volta nella vita per scoprire suggestivi scorci e prospettive verso la città, con la possibilità di ammirare le 135 guglie, gli ornati, la statuaria, la Madonnina e tutte quelle preziosità architettoniche che fanno del Duomo la più splendente civitas firma della bellezza gotica.

DUOMO TOUR FAST-TRACK

Date:

· Sabato 20 giugno ore 16.00

· Sabato 27 giugno ore 16.00

· Venerdì 3 luglio ore 12.00

· Sabato 4 luglio ore 16.00

· Domenica 5 luglio ore 12.00

· Martedì 7 luglio ore 12.00

· Giovedì 9 luglio ore 12.00

· Venerdì 10 luglio ore 12.00

· Sabato 11 luglio ore 16.00

· Domenica 12 luglio ore 12.00

· Martedì 14 luglio ore 12.00

· Giovedì 16 luglio ore 12.00

· Venerdì 17 luglio ore 12.00

· Sabato 18 luglio ore 16.00

· Domenica 19 luglio ore 12.00

· Martedì 21 luglio ore 12.00

· Giovedì 23 luglio ore 12.00

· Venerdì 24 luglio ore 12.00

· Sabato 25 luglio ore 16.00

· Domenica 26 luglio ore 12.00

· Martedì 28 luglio ore 12.00

· Giovedì 30 luglio ore 12.00

· Venerdì 31 luglio ore 12.00

· Sabato 1 agosto ore 16.00

· Domenica 2 agosto ore 12.00

Percorso: Duomo, Area Archeologica e Terrazze con accesso Fast-Track

Durata del Tour: 90 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero €27,00 – Ridotto €19,00

Tour alla scoperta dell’Area Archeologica, ove si trovano i resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti, il primo Battistero a pianta ottagonale della cristianità, e della Cattedrale, che con le sue 3400 statue e 55 vetrate colorate, è il più importante esempio di stile gotico del Nord Italia. Raggiunte le terrazze, una vista mozzafiato ti sorprenderà passeggiando sul tetto della Città a due passi dal cielo.

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il biglietto di ingresso e il sistema di microfonaggio.

In evidenza:

Visita Fast-Track in lingua italiana, con opzione saltafila

Visita guidata del Duomo, Area archeologica e Terrazze con una guida abilitata della Veneranda Fabbrica del Duomo

Accesso alle Terrazze a piedi

Sistema di microfonaggio incluso

Il DUOMO TOUR è disponibile in lingua INGLESE con visite guidate a partenza fissa, ma anche in FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO. Consulta il calendario delle visite sul sito duomomilano.it.

PASSEGGIATA TRA LE GUGLIE

Date:

Domenica 21 giugno ore 17.30

Domenica 28 giugno ore 17.30

Domenica 5 luglio ore 17.30

Domenica 12 luglio ore 17.30

Domenica 19 luglio ore 17.30

Domenica 26 luglio ore 17.30

Domenica 2 agosto ore 17.30

Percorso: Terrazze con accesso Fast-Track

Durata del Tour: 60 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero €19,00 – Ridotto €11,00

Le Terrazze del Duomo di Milano, sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra secolare innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea per sollevare una preghiera di fede e magnificenza. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto. Un percorso di un’ora per viaggiare attraverso la storia e allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza.

In evidenza:

Visita Fast-Track con opzione saltafila

Visita guidata delle Terrazze con una guida abilitata della Veneranda Fabbrica del Duomo

Accesso alle Terrazze a piedi

Per tutte le modalità di accesso è possibile consultare le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo del COVID – 19 che costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento di accesso al Complesso Monumentale del Duomo di Milano. Le Linee Guida, ad integrazione del Regolamento, sono volte a disciplinare la compravendita e l’utilizzo del biglietto di accesso al Complesso Monumentale e le regole di comportamento che andranno osservate nel corso delle visite e dell’accesso.