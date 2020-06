Rhodallamiafinestra: ora è un video con le foto dei cittadini in tempo di lockdown

Un modo per ricordare un periodo particolare della nostra vita attraverso angoli inediti di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 11 giugno 2020 – E’ on line il video delle foto fatte dai cittadini che hanno partecipato al contest fotografico #Rhodallamiafinestra, svolto interamente su Instagram da venerdì 3 fino al 20 aprile. L’iniziativa è stata promossa dal canale @rho_nel_mondo, account ufficiale del Tourist Infopoint di Rho, e dall’Assessorato al Piano Strategico e Turismo.

Il video è su Instagram @rho_nel_mondo e youtube: https://youtu.be/YKfwZdDv6UA

“Abbiamo tenuto a mettere insieme in questo piccolo video, come pezzi di puzzle, gli scatti fotografici di questi inediti scorci della nostra città condivisi dai cittadini sul canale @rho_nel_mondo, durante il lungo periodo di lockdown, cui l’emergenza Corona Virus ci ha sottoposti. Un’esperienza inimmaginabile, vissuta globalmente su tutto il pianeta, che va ricordata nella sua profonda intensità e come spunto per uscirne rinnovati e migliorati. – afferma l’Assessore al Piano Strategico e turismo Sabina Tavecchia –Molti sono stati i Rhodensi che hanno partecipato, a cui va il mio personale ringraziamento. Purtroppo non abbiamo potuto inserire tutte le foto nel video, che sono comunque sempre visibili su Istagram. Un ringraziamento va anche agli uffici comunali che da casa si sono occupati dell’iniziativa.”

Un’altra iniziativa molto apprezzata dal Tourist Infopoint di Rho e dall’Assessorato al Piano Strategico e Turismo è il calendario #Rhoin12scatti, realizzato con le foto radunate tramite un contest sul popolare social Instagram e selezionate da una giuria.

Una parte dei calendari sarà distribuita alla Protezione Civile, Cor, Rho Soccorso, Banco Alimentare, che hanno contribuito a fronteggiare l’emergenza, come piccolo segno di riconoscenza e ringraziamento per il grande lavoro svolto a favore della Città.

Quando sarà riaperto anche il CentRho, anche i singoli volontari, qualora fossero interessati, potranno passare a ritirare il calendario al Tourist Infopont.

Tourist Infopoint di Rho

Email: turismo@comune.rho.mi.it

Telefono: 02 93332.223 – 354

https://www.instagram.com/rho_nel_mondo/

www.comune.rho.mi.it

Ricordiamo anche il link del video La Bellezza di Rho realizzato con il drone