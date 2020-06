SCALO MILANO OUTLET & MORE RILANCIA E APRE NUOVI STORE

Conferma l’apertura di quattro nuovi store, un quinto amplia i suoi spazi e nascono altri quattro nuovi punti ristoro. L’operazione rientra nel vasto piano di programmazione varato nel 2019, finalizzando gli accordi presi con i partner in fase pre Covid-19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2020 – Scalo Milano Outlet & More ha aperto ufficialmente le porte ai visitatori lo scorso 18 maggio ma, fin dall’avvio di un’emergenza senza precedenti, ha lavorato alla miglior ripresa possibile insieme ai suoi partner per portare a termine un anno difficile e porre le basi per crescere nella seconda parte del 2020 e portare a termine con successo un anno difficile.

In questo senso, e perseguendo la strada dell’espansione come ricetta strategica per uscire dalla crisi, l’outlet cittadino annuncia l’apertura di 4 nuovi store – Scorpion Bay, Braccialini, Sundek, Breil – lo spostamento di Sun Fashion Lab in un’unità più grande, la conferma di Galbusera in un negozio definitivo e la rinnovata fiducia da parte dello stesso brand con l’apertura di un punto ristoro a marchio Galbusera – Tre Marie. Sempre nell’ambito della ristorazione CIR Food trasforma Aromatica in Antica Focacceria San Francesco e in fase di definizione l’apertura di un format food legato all’Hot Dog, nuovo progetto del brand Mama Burger.

“In un contesto di incertezza economica l’unica strada per la ripresa è quella degli investimenti e il modello Scalo Milano, per come è stato immaginato e costruito, ben si presta a interpretare in maniera rapida ed efficace la strategia della crescita espansiva – afferma Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More – In questo duro periodo siamo lieti che i nostri partner abbiano creduto nel nostro operato mostrando fiducia nei nostri confronti e mostrando ottimismo nel futuro non venendo meno agli impegni presi prima della crisi e credendo nel progetto Scalo Milano.”.

A Scalo Milano i dati degli afflussi e del fatturato dell’immediata riapertura sono molto positivi e vanno anche oltre ogni previsione. L’apertura dei nuovi store e di tre nuovi punti ristorazione va nella direzione di fornire ai visitatori un’esperienza rinnovata e ampliata.

“I nostri consumatori vengono a Scalo Milano con l’auspicio di vivere sempre qualcosa di gratificante. Innovare l’offerta e allargare la platea dei partner che contribuiscono a rispondere a questa esigenza è per noi da un lato motivo di orgoglio imprenditoriale e, dall’altro, consapevolezza di fare un lavoro premiato dai numeri e dalle opinioni di chi viene a trovarci”, conclude Lardera.

