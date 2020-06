Voglia di libertà: i Motel a Milano ritornano ad essere ricercatissimi

Milano, 11 giugno 2020 – La situazione Covid-19 in Lombardia vede di giorno in giorno una costante e speriamo definitiva risoluzione.

I dati parlano chiaro: i contagi stanno diminuendo drasticamente e la situazione, con le dovute cautele del caso, appare nettamente sotto controllo.

E con una situazione sotto controllo ed un periodo di pesante quarantena alle spalle, é un vero e proprio boom di coppie che tornano a frequentare i motel di Milano e provincia.

Da questo punto di vista le statistiche offerte da Google Ads ci offrono un panorama evidente sulle tendenze di ricerca.

Nel periodo 19 maggio – 9 giugno 2020, le persone che hanno ricercato la parola chiave “motel milano” ed affini sono state oltre 4.000 con un trend di ricerca in costante aumento.

Dopo un periodo di difficile isolamento e di restrizioni, la necessità di rivivere momenti d’intimità in ambienti curati ed eleganti sta facendo da traino ad una vera e propria rinascita economica del settore, pesantemente colpito dalla Covid-Crisi.

I motel di Milano ritornano, e più di prima, in auge, ognuno presentando le proprie offerte ed i propri elementi distintivi.

Da questo punto di vista, abbiamo intervistato la Dott.essa Bellodi, Direttrice del MO.OM Motel, il più conosciuto tra i motel di Milano grazie anche alle numerose suite tematiche di cui é composto e che lo rendono una delle soluzioni più gettonate dalle coppie di Milano e provincia.

Dott.essa Bellodi, i dati parlano chiaro, i motel tornano ad essere frequentati, ci può dire qualcosa di più a riguardo?

Certamente. E’ proprio così. Abbiamo visto negli ultimi giorni una vera e propria esplosione di richieste sia delle camere classiche che di tutte le altre suite comprese quelle a tema.

Le coppie tornano in motel e lo fanno perché non solo vogliono rivivere i momenti d’intimità pre-quarantena, ma hanno compreso come i motel di Milano come il MO.OM, garantiscano la massima privacy ed allo stesso tempo la totale sicurezza grazie a protocolli sanitari stringenti ed a sanificazioni ripetute ed efficaci.

Dott.essa Bellodi, quali sono i giorni ed i momenti le coppie Milanesi si recano più in motel?

In queste settimane stiamo vedendo un aumentato generalizzato in un tutti i giorni con un picco orario dalle 13 alle 15, nel momento di pausa pranzo, un modo di rilassarsi e spezzare la giornata.

Una curiosità, ha notato un cambiamento di frequentazioni con l’adozione e poi il mantenimento dello smart-working?

Questa é una domanda interessante. Abbiamo notato un aumento di ricerche del nostro motel su Google.

Probabilmente il lavoro da casa può aumentare sia il numero di ricerche che il bisogno di soluzioni ma questa é solo un’ipotesi.

Quello che ci teniamo a dire é che i motel di Milano e Provincia e nel nostro caso il MO.OM Motel sono ambienti totalmente sicuri oltre ad essere meravigliosi dal punto di vista sensoriale e del design.

L. M.