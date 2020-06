Brembate. Infortunio sul lavoro, gravissimo 51enne

(mi-Lorenteggio.com) Brembate, 12 giugno 2020 – Intorno alle ore 9.50, in un’azienda di via Piemonte, 22, un operaio di 51 anni è rimasto gravemente ferito sul lavoro, travolto da un pezzo di gru, ed è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso, giunto da Bergamo, all’ospedale di Verdellino in codice rosso. In corso le indagini da parte dei Carabinieri e dal personale dell’ASL di Bonate Sotto.

Un altro grave incidente sul lavoro è avvenuto a Fino Mornasco, dove un 47enne ha perso la vita.

V. A.