Buccinasco. Interdittiva antimafia per il benzinaio Agip di via dei Mille

Ricevuta la comunicazione della Prefettura di Milano, l’Amministrazione comunale

ha disposto la chiusura della struttura. Il sindaco Rino Pruiti: “Compiamo il nostro

dovere nel rispetto della legalità. Il documento firmato da prefetto Ernesto Saccone

rileva l’esistenza di concrete connessioni con la criminalità organizzata”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 12 giugno 2020 – Chiusa per mafia la stazione di servizio Agip di via dei Mille a Buccinasco.

Lo ha deciso la Prefettura di Milano che ha inviato all’Amministrazione comunale e al titolare

dell’azienda la comunicazione interdittiva antimafia.

“Come già avvenuto per altre attività della zona – dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti –

non appena ricevuta la comunicazione firmata dal Prefetto di Milano Ernesto Saccone, con la nostra

Polizia Locale e il Servizio alle Imprese abbiamo provveduto alla chiusura immediata dell’attività,

a tutela della legalità. A Buccinasco non si fanno sconti, le regole vanno rispettate e il territorio

tutelato: conosciamo la nostra storia e sappiamo bene che il pericolo di infiltrazioni mafiose nelle

attività commerciali e imprenditoriali è reale. Abbiamo però estrema fiducia nell’operato delle Forze

dell’Ordine, grazie al loro controllo del territorio si arriva a provvedimenti importanti come questo

di oggi”.

L’informazione interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo emesso dal Prefetto, a

scopo preventivo, al fine di tutelare l’economia dalle infiltrazioni mafiose. È il frutto di una valutazione

dell’autorità prefettizia fondata su fatti ed episodi che, seppure non assurgano al rango di

prove o indizi di valenza processuale, nel loro insieme configurano un quadro indiziario univoco e

concordante che rileva il pericolo di infiltrazione mafiosa.

V.A.