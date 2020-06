Corbetta. Incidente auto moto, atterrato l’elisoccorso: due feriti

(mi-Lorenteggio.com) Corbetta, 12 giugno 2020 – Stamane, intorno alle ore 6.55. lungo la Strada Statale 11, all’incrocio da via Simone da Corbetta, 37, e via Cadorna, per un incidente tra un’auto e una moto, un uomo di 44 anni e uno di 39 anni sono rimasti feriti, dopo esser caduti rovinosamente a terra. Sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso da Como, il cui personale, dopo le prime cure ai due pazienti, li ha trasportati in codice giallo in ospedale.

Per permettere le operazioni di soccorso e per i rilievi, il traffico è stato parzialmente bloccato e deviato.

V. A.