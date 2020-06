Corsico. Violenze in famiglia: arrestato un altro uomo che picchia e pretende soldi dalla madre

E’ il secondo caso in pochi giorni

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 giugno 2020 – Dopo un intervento simile, avvenuto lo scorso 9 giugno, quando un uomo venne arrestato per minacce e violenze alla madre perchè si rifiutava di dargli il denaro, che richiedeva, ieri mattina, il personale della locale Stazione Carabinieri, si è ritrovati ad affrontare un episodio grave e inamissibile di violenza famigliare.

Dopo una segnalazione pervenuta sul Numero Unico 112, i Carabinieri intervenivano d’urgenza in un’abitazione di piazza Europa, dove trovavano un ragazzo di 31 anni, in completo stato di agitazione, mentre danneggiava alcuni mobili ed inveiva violentemente contro la madre convivente, classe 1956.

Il reo, nella circostanza, aveva richiesto con insistenza alla donna, minacciandola anche di morte, la corresponsione di euro 950,00.

Portata la calma, i Carabinieri con i successivi accertamenti hanno consentito di appurare come la condotta criminosa in argomento, sia stata posta in essere anche in altre circostanze, ingenerando nella donna un perdurante stato di ansia e malessere.

L’ arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Milano – San vittore.

V. A.