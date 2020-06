Fino Mornasco. Infortunio sul lavoro, deceduto 47enne

(mi-Lorenteggio.com) Fino Mornasco, 12 giugno 2020 – Stamane, intorno alle ore 10.45, in un’azienda di via Regina, 34/A, un 47enne è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mortale. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco e del personale medico giunto con l’elisoccorso, mentre le forze dell’ordine e l’ATS Insubria stanno compiendo tutti i rilievi per capire quanto è avvenuto.

Sempre, oggi, intorno alle 9.40, a Brembate, un operaio di 51 anni è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, dopo esser stato travolto da una gru.

V. A.