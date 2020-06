Il Comune cerca aiuto per i gatti abbandonati di Bollate

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 12 giugno 2020 – Cura custodia e sostentamento per i gatti abbandonati di Bollate e che non sono inseriti in colonie feline. È questo l’obiettivo dell’Avviso predisposto dal Comune per individuare associazioni, cooperative o privati che gestiscono una struttura adibita a ricovero di animali d’affezione (ricovero/gattile), interessati a candidarsi per il servizio.

In questa fase le realtà interessate possono partecipare alla manifestazione di interesse, finalizzata a individuare i soggetti disponibili. Seguirà la gara per l’affidamento del servizio che avrà una durata di tre anni.

Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30 giugno 2020.

Per informazioni e chiarimenti contattare Fabio Panzeri, tel 02-35005245/488; email: fabio.panzeri@comune.bollate.mi.it

Redazione