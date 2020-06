Lecco e Valmadrera. Navigazione laghi: più battelli nel fine settimana

(mi-Lorenteggio.com) Lecco, 12 giugno 2020 – A fronte degli accordi presi con l’Autorità di Bacino del Lario, Navigazione Laghi da Comune di Lecco e Comune di Valmadrera e volti a incrementare le corse della navigazione sul ramo lecchese del Lago di Como da domani, e per tutto il mese, durante tutti i fine settimana saranno operative una corsa in battello il sabato e una la domenica da Valmadrera a Bellagio e ritorno (stazioni intermedie: Lecco, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Onno, Vassena, Limonta, Lierna, Bellagio).

Questo incremento delle corse è stato reso possibile anche grazie al contributo straordinario di 30 mila euro stanziato dal Comune di Lecco a questo scopo.

Se il riscontro e la situazione generale e sanitaria daranno risultati positivi, da luglio e fino al termine dell’estate le corse potranno divenire giornaliere e saranno ulteriormente potenziate il sabato e la domenica.

Colgo l’occasione per ricordarvi lo sconto in essere, pari 20% sull’acquisto dei biglietti ordinari e delle carte di libera circolazione, riservato ai residenti, a partire da qualsiasi fermata del lago di Como.Navigazione: più battelli nel fine settimana.

Redazione