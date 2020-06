Montagna. Il volume “I Ragni di Lecco, una storia per immagini”

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 12 giugno 2020 – Dal 23 giugno sarà disponibile in tutte le librerie, il volume “I Ragni di Lecco – una storia per immagini” realizzato da Serafino Ripamonti, giornalista e membro del gruppo alpinistico.

Un libro che ripercorre la storia dei Ragni di Lecco dalle origini nel 1946 fino alle recenti avventure in Patagonia e al Bhagirathi IV, con i suoi protagonisti e le spedizioni entrate nella storia dell’alpinismo mondiale. Un volume che restituisce la passione, l’amicizia e l’entusiasmo irrefrenabile per la montagna, arricchito con immagini tratte dall’archivio storico del Gruppo.

