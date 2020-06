(mi-Lorenteggio.com) Como, 13 giugno 2020 – Nella zona Sud di Como è in corso da questa mattina l’intervento dei Vigili del fuoco per l’incendio del tetto in legno di una villetta e di alcuni pannelli fotovoltaici presenti sulla stessa copertura. Ultimate le operazioni di spegnimento, a cui hanno partecipato squadre provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Cantù, sono tutt’ora in corso le attività di messa in sicurezza del tetto dell’abitazione.

Redazione