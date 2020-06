(mi-Lorenteggio.com) Magenta, 13 giugno 2020 – Stamane, poco prima delle ore 11.00, lungo la Strada Provinciale 11, per un incidente tra un’auto e una moto, all’altezza dell’incrocio con via Pacinotti, un uomo di 73anni è stato soccorso e trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Un altro incidente grave lungo la S.S. è avvenuto ieri a Corbetta.

V. A.