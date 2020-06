Desenzano. Incidente mortale in via Salvo d’Acquisto con tre feriti gravi, tra cui un bambino di 8 anni

(mi-Lorenteggio.com) Desenzano del Garda, 14 giugno 2020 – Nel pomeriggio di oggi, in via Salvo D’Acquisto, in un incidente tra due autovetture, una uomo è deceduto sul colpo, mentre altri tre feriti, una donna di 24 anni, un bambino di 8 e un uomo di 28 anni, sono stati trasportati in ospedale, due in codice rosso, tra questi il bambino, che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Pediatrico di Brescia, e uno in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i medici dell’elisoccorso, giunto da Brescia, i Vigili del Fuoco e la Polstrada, che ha compiuto tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

V. A.